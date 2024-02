Il regista Daniele Segre, autore di tanti apprezzati documentari, è morto a 71 anni

La famiglia di Daniele Segre ha annunciato che il 4 febbraio 2024 il regista è morto all'età di 71 anni, aveva firmato documentari importanti come Morire di Lavoro e Nome di battaglia: donna.

Il regista Daniele Segre è morto il 4 febbraio 2024 all'età di 71 anni, dopo una lunga carriera iniziata negli anni '70.

Ad annunciarlo è stata la sua famiglia con una nota firmata da Marcella ed Emanuele.

L'annuncio

I familiari hanno dichiarato: "Daniele Segre ha dedicato la sua vita al cinema della realtà, dando voce a emarginati e fragili e onorando personaggi che hanno segnato la storia. Fotografo, autore di film scomodi e provocatori, è stato ideatore di un inconfondibile linguaggio cinematografico di rottura con i canoni convenzionali. Insegnante esigente e stimato, ha introdotto al cinema sociale generazioni di studenti, trasmettendo loro perseveranza, passione e competenze tecniche. Sincero e coerente, intuitivo e curioso, dall'ironia tagliente, lo ricorderemo per la sua acutezza nel mettere in luce gli aspetti più profondi delle persone e per il suo costante impegno umano, civile e politico".

Daniele Segre racconta la Resistenza delle donne partigiane

La carriera

Il filmmaker era nato ad Alessandria l'8 febbraio 1952 e tra le sue opere più famose ci sono Morire di lavoro, Ragazzi di Stadio quarant'anni dopo, Lisetta Carmi un'anima in cammino e Nome di battaglia: donna.

Durate la sua carriera, iniziata nel 1976 con Perché droga?, ha realizzato ben 80 film. Tra i suoi progetti ci sono quelli legati alle inchieste sulle morti bianche e sulle donne partigiane.

Segre, nel 1991, aveva poi fondato la casa di produzione I Cammelli e ha insegnato come docente di Cinema al Centro Sperimentale di cinematografia di Roma, oltre a essere stato direttore didattico del corso di reportage della sede Abruzzo del Centro Sperimentale.

Tra i suoi film più recenti ci sono Un tempo un incontro e l'opera sull'artista Piero Gilardi.