Il regista Claudio Marini arrestato per stupro: i suoi casting erano una trappola

Claudio Marini è stato denunciato da otto aspiranti attrici per violenza sessuale, organizzava finti provini per abusare delle vittime.

Claudio Marini è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, organizzava finti provini nei quali abusava delle vittime, l'uomo è stato denunciato da otto ragazze ma il numero sembra destinato ad aumentare.

Claudio Marini aveva creato un'organizzazione con uffici e una segretaria, estranea ai fatti, per organizzare provini per un inesistente film di cui era regista e attore. Le ragazze, provenienti da varie parti d'Italia, venivano invitate ad un primo provino negli uffici dove si svolgeva un colloquio professionale durante il quale, dopo aver esaminato il curriculum, veniva spiegato il film dal titolo Miele amaro, le cui riprese sarebbero dovute iniziare a giugno. Il secondo incontro avveniva in piazza Bologna e piazza Annibaliano a Roma nei pressi delle fermate della metropolitana. Marini portava le ragazze nell'appartamento dove scattava la trappola: con il pretesto di seguire quanto scritto sul copione, l'uomo le baciava e le molestava sessualmente e in alcuni casi le avrebbe anche violentate. Una ragazza di 22 anni ha detto che nel copione era descritto un rapporto completo tra i protagonisti ma lei, naturalmente, credeva si trattasse di finzione cinematografica.

Dopo le denunce, i carabinieri della compagnia Parioli hanno eseguito i riscontri del caso e hanno proceduto all'arresto di Claudio Marini, l'uomo di 48 anni è di Frosinone ed in passato ha organizzato sfilate con giovani modelle e concorsi di bellezza nei comuni ciociari. Nel 2008 addirittura ha organizzato a Gallinaro una manifestazione chiamando come ospite d'onore, Eric Priebke, il criminale di guerra tedesco tristemente noto come il boia delle Fosse Ardeatine, che partecipò in via telematica, perché era agli arresti domiciliari.