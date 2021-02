Regina King star del film biografico Shirley, diretto da John Ridley

Regina King sarà la protagonista e produttrice di Shirley, il film biografico dedicato alla prima donna afroamericana che è stata eletta al Congresso.

Il progetto sarà prodotto da Participant e le riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese.

John Ridley si occuperà della regia del lungometraggio biografico dedicato alla vita di Shirley Chisholm.

Sul grande schermo la storia prenderà il via con la campagna presidenziale del 1972, un momento storico per gli Stati Uniti. Il film viene descritto come un "ritratto intimo e del dietro le quinte di una leader politica che ha anticipato i tempi".

Regina King ha dichiarato: "La determinazione senza paura di Shirley Chisholm è stata una fonte di ispirazione per così tante persone tra di noi e con questo film speriamo di ispirare molte generazioni future. Poter collaborare ancora una volta con il mio amico e mentore, John Ridley, e il team di Participant, rende questo percorso lungo un decennio ancora più dolce".

John Ridley ha aggiunto: "La passione di Regina nei confronti dell'idea di realizzare un ritratto completo e davvero umano di Shirley è stata evidente fin dal primo giorno che ci siamo incontrati. Sono davvero grato nei confronti di Regina e Reina King per la fiducia nei miei confronti come partner nel raccontare la storia di questa donna davvero incredibile".