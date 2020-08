Regina Hall e Bobby Cannavale nel cast della serie tv Nine Perfect Strangers

Regina Hall e Bobby Cannavale vanno a completare il cast della serie Hulu Nine Perfect Strangers, i due affiancheranno Nicole Kidman, Luke Evans e altre star.

I due affiancheranno Nicole Kidman, Luke Evans, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Asher Keddie e Samara Weaving.

Ant-Man: l'attore Bobby Cannavale in una scena del film

Nine Perfect Strangers, nuova serie limited di Hulu tratta dall'omonimo romanzo di Liane Moriarty, vede nove sconosciuti riuniti in un misterioso resort per recuperare la forma e la pace perduti.

Nella serie co-scritta da David E. Kelley e John Henry Butterworth, Bobby Cannavale e Regina Hall interpreteranno due dei nove utenti del resort diretto da Masha (Nicole Kidman), il cui scopo è rinvigorire il corpo e la mente dei suoi clienti con metodi del tutto personali.

Il progetto sarà prodotto anche da Nicole Kidman, Bruna Papandrea e David E. Kelley, coinvolto anche come co-sceneggiatore e co-showrunner in collaborazione con John Henry Butterworth.

Le puntate debutteranno su Hulu nel 2021.