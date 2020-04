La Regina Elisabetta e il suo vestito verde: su Twitter parte l'esilarante contest

Durante il suo discorso alla nazione durante l'emergenza coronavirus, la Regina Elisabetta ha indossato un vestito verde che ha scatenato un esilarante contest su Twitter. Il capo e il colore si sono rivelati infatti il perfetto green screen per una battaglia infinita di ritocchi con Photoshop, capace di regalare delle brevi ma intense gioie che distraggono per un attimo dai problemi del lockdown.

Non è certo la prima volta che i look di Elizabeth finiscono nel mirino di utenti fantasiosi, ma in qualche modo il ritocco dei suoi abiti trova sempre il modo per essere divertente. L'immaginazione e le capacità dei ritoccatori sembra essere praticamente inestinguibile e in un momento come quello che stiamo vivendo oggi la condivisione di una risata non può che farci bene.

Tra i molti nuovi outfit forniti alla Regina Elisabetta al posto del suo vestito verde troviamo un immancabile divisa di Star Trek, t-shirt di Che Guevara e dei Sex Pistols, un classico, e la perla assoluta: Elizabeth con look a tema Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, in onore della docuserie di Neflix che sta spopolando in tutto il mondo.

Non mancano ovviamente i gattini, pilastri fondatori di internet, e anche omaggi a serie tv come Doctor Who e addirittura The Punisher. Che dire, grazie mondo.

Ecco una selezione di tweet che daranno una svolta alla vostra giornata.

And now if came back to me in an RT without crediting me xD https://t.co/o7qs40HJzZ — ダヒ (@Dahie) April 7, 2020

Queen went to college pic.twitter.com/F2H6ti7YqP — Dan Cohan (@baltimorecohan) April 6, 2020