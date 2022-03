"La regina Elisabetta usa una sedia a rotelle e non vuole essere vista da nessuno", rivela Christopher Biggins

Il presentatore televisivo Christopher Biggins, amico della famiglia reale, ha rivelato che la regina Elisabetta è in confinata su una sedia a rotelle e 'non vuole più essere vista da nessuno'.

La regina Elisabetta II è ormai "confinata" su una sedia a rotelle e "non vuole essere vista da nessuno", secondo quanto rivelato da Christopher Biggins. La monarca 95enne avrebbe recentemente effettuato due videoconferenze direttamente dal Castello di Windsor, secondo quando affermato dal presentatore televisivo, amico della famiglia reale.

La regina, inoltre, oggi avrebbe accolto l'ambasciatore del Qatar e l'ambasciatore della Polonia, sempre tramite collegamento video: i diplomatici, che si trovavano a Buckingham Palace, hanno presentato le proprie credenziali all'ufficio del palazzo lo scorso martedì.

Biggins, intervistato questo lunedì da GB News, ha dichiarato: "Ho sentito che il motivo per cui non sta prendendo parte a molti degli eventi è perché lei è su una sedia a rotelle. Sta cancellando la maggior parte dei suoi impegni da alcuni giorni ormai."

"Non vuole essere vista in queste condizioni, è molto orgogliosa... ma questo lo sapete già. È la nostra più grande monarca di sempre. È molto triste e spero che sia in grado di celebrare il suo anniversario quest'anno", ha concluso Christopher Biggins.