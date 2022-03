La regina Elisabetta ha regalato alla principessa Eugenie una sontuosa villa per il suo compleanno

Oggi, 23 marzo 2022, la principessa Eugenie compie 32 anni e probabilmente non vede l'ora di ricevere il regalo di sua nonna, la regina Elisabetta: nel 1997, quest'ultima ha regalato a Eugenie e sua sorella maggiore, Beatrice, una sontuosa villa che le sorelle non hanno mai avuto occasione di usare.

La villa in questione, situata del Surrey, vanta ben sette camere da letto e doveva essere utilizzata dalle sorelle quando erano più grandi, dato che avevano solo sette e nove anni quando è stata donata loro dalla regina. Nella splendida tenuta sono presenti anche un campo da tennis, una piscina e un secondo edificio con due camere da letto, che sarebbe potuto diventare la casa perfetta per le ragazze e la loro madre, Sarah Ferguson.

Nonostante tutti i comfort presenti nella splendida proprietà, le sorelle non si sono mai effettivamente trasferite a Birch Hall e, secondo il Daily Mail, Fergie si sarebbe rifiutata di vivere nella villa sostenendo di non potersi permettere gli enormi costi di mantenimento.

Per questo motivo, la proprietà è stata venduta per 1,5 milioni di sterline e il denaro è stato messo in un fondo fiduciario affinché le sorelle possano usufruirne in qualunque momento. Secondo gli agenti immobiliari, la villa sarebbe stata venduta a causa di un "cambiamento di circostanze".