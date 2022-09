Regina Elisabetta II, Operazione London Bridge e Unicorno: cosa prevede il protocollo per la morte

L'operazione Unicorno è il nome in codice della gestione dei momenti successivi alla morte della Regina Elisabetta II, avvenuta in Scozia.

La Regina Elisabetta II è morta nel Castello di Balmoral in Scozia ed è scattata l'Operazione Unicorno, nome in codice dato al protocollo da seguire in caso di morte del sovrano in territorio scozzese, che si andrebbe ad integrare con il piano generale, denominato Operazione London Bridge.

L'operazione London Bridge è il protocollo stabilito per i giorni successivi alla morte della regina e prevede una serie di regole che dovranno essere rigidamente eseguite nel momento in cui la sovrana verrà dichiarata morta. L'unica variante al piano prestabilito è legata al luogo in cui avverrà il decesso.

Essendo la morte della sovrana avvenuta nel Castello di Balmoral in Scozia, l'operazione London Bridge viene integrata dal Piano Unicorno, nome in codice derivante dall'animale simbolo della nazione che ha come capitale Glasgow. In questo caso la bara sarà posta nella Cattedrale di Edimburgo seguendo il percorso dell'antica via Royal Mile, nel cuore di Edimburgo. Nel frattempo il parlamento scozzese sospende i lavori per permettere alle autorità di prepararsi al funerale di Stato. La bara della sovrana verrà poi trasportata a Londra a bordo del Royal Train.

La frase "London Bridge is down" ("Il Ponte di Londra è crollato") ha annunciato la morte della Regina al Primo ministro del Regno Unito, è stata la prima di una serie di telefonate che hanno raggiunto le più alte cariche dello stato e i paesi del Commonwealth. Poi sono stati informati ambasciatori e primi ministri stranieri. Infine la notizia è stata data all'Association Press che ha informato il resto del mondo.

Nel frattempo a Buckingham Palace un inserviente vestito di nero ha esposto un cartello, listato a lutto, sul cancello del palazzo reale. I siti governativi hanno postato lo stesso annuncio sulla Home Page mentre i canali della BBC hanno sospeso le trasmissioni per collegarsi su BBC News. Gli speaker delle radio, avvertiti tramite una luce blue intermittente, hanno mandato in onda "musica inoffensiva".

Il Consiglio di Successione si riunirà il giorno dopo la morte della sovrana per proclamare il successore, il parlamento, la stessa sera, si riunirà per giurare fedeltà al nuovo monarca. Il funerale di Stato, celebrato dall'arcivescovo di Canterbury, si terrà nove giorni dopo la morte della sovrana presso l'Abbazia di Westminster.