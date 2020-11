La Regina Elisabetta II e Clint Eastwood sono morti: la gaffe di una radio francese

Dalla Regina Elisabetta II a Clint Eastwood, una strage di personaggi celebri e leggende: la RFI in un solo giorno ne ha fatti fuori decine annunciando la loro morte improvvisa. Sul sito dell'emittente francese sono stati pubblicati per errore i coccodrilli di diversi protagonisti della politica e dello spettacolo.

I lettori di RFI devono aver pensato a un terribile colpo di coda del 2020 quando si sono collegati al portale della radio francese. A causa di un bug L'intero archivio dei coccodrilli di Rfi è finito online creando il panico tra i lettori che all'inizio hanno creduto ad un'improvvisa ecatombe di alcuni dei loro beniamini.

Clint Eastwood in una scena di Di nuovo in gioco nei panni di un talent scout di giocatori di baseball

Ogni redazione giornalistica prepara diversi coccodrilli su personaggi famosi in età avanzata per pubblicarli tempestivamente nel momento in cui i personaggi in questione passino a miglior vita. Nel giro di un attimo, sul sito della RFI e sul suo profilo Twitter, sono morti anche il leader cubano Raul Castro, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, l'ex presidente americano Jimmy Carter, gli attori francesi Alain Delon, Brigitte Bardot e Jean-Paul Belmondo gli ex premier Lionel Jospin e Laurent Fabius. L'attrice Line Renaud, 92 anni, anche lei data per morta, ha detto: "Ho ancora tante cose da fare, quando arriverà il momento dovrete aggiornare il vostro articolo".

RFI si è scusata e ha rilasciato una dichiarazione "si è trattato di un problema tecnico sul quale si sta lavorando per rimediare a questo serio bug e determinare cause e responsabilità. Offriamo le nostre scuse alle persone interessate e a coloro che ci seguono e si fidano di noi".