Reese Witherspoon ha scritto un romanzo con Harlan Coben

Reese Witherspoon e Harlan Coben hanno collaborato per scrivere un nuovo romanzo che verrà messo in vendita nell'autunno del 2025.

La star del cinema e della tv ha infatti condiviso un post su Instagram per compiere l'annuncio legato al suo futuro come scrittrice.

L'annuncio compiuto online

L'attrice Reese Witherspoon, annunciando il suo primo thriller, ha dichiarato online: "Essendo un'enorme fan delle opere di Harlan Coben, non riesco a credere che abbia accettato di co-scrivere un romanzo con me. O sono la persona più convincente che sia in vita o l'idea per questo libro era semplicemente troppo buona! Forse entrambe?". La star del cinema, che in precedenza aveva già firmato alcuni libri per bambini e ragazzi, ha aggiunto: "Onestamente non vedo l'ora che possiate tutti leggerlo!".

Coben, nella sua lunga carriera, ha scritto ben 35 romanzi, di cui molti sono stati adattati in film o serie tv, come accaduto con Fool Me Once, The Stranger, Hold Tight, The Woods, Safe, The Innocents, Stay Close e Shelter.

Reese ha sempre condiviso il suo amore per la lettura organizzando un popolare book club lanciato nel 2017 e producendo numerosi adattamenti, destinati al piccolo e grande schermo, come Daisy Jones and the Six, Tiny Beautiful Things, From Scratch e The Last Thing He Told Me.

Secondo le prime informazioni disponibili sulla pagina del pre-ordine del romanzo, il libro avrà 352 pagine e sarà disponibile negli Stati Uniti dal 14 ottobre 2025.