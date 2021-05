Red Sonja: Hannah John-Kamen sarà la protagonista del film

Red Sonja, il film tratto dal fumetto di Roy Thomas e Barry Windsor-Smith, avrà come protagonista l'attrice Hannah John-Kamen. Il progetto ha subito nel corso degli anni diverse battute d'arresto e nel 2019 la sua realizzazione sembrava essere stata annullata a causa delle accuse rivolte a Bryan Singer.

Alla regia di Red Sonja ci sarà Joey Soloway, che ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Tasha Suo, e in un comunicato viene dichiarato: "Hannah John-Kamen è un'attrice di talento che abbiamo seguito nel corso degli anni ed è Red Sonja. La sua versatilità, la sua sensibilità e la sua forza sono le qualità che stavamo cercando e non potremmo essere più entusiasti nell'affrontare questo percorso insieme".

L'attrice ha recentemente interpretato Ava Starr/Ghost nel film Ant-Man and the Wasp.

Soloway ha inoltre dichiarato: "Posso divertirmi davvero molto con Red Sonja. La vedo un po' come il primo tipo di supereroina versione cattiva ragazza. Una specie di personaggio in stile Batman del Cavaliere Oscuro o Deadpool. Il mondo sta cambiando così tanto ora per i supereroi e non vedo l'ora di spingermi al limite rispetto alle mie opere scritte e dirette in precedenza, e anche ai limiti del genere".

L'adattamento del fumetto ha come protagonista un'eroina abile con la spada dal passato complicato e drammatico che comprende anche un'aggressione di tipo sessuale.