Red Joan: clip in esclusiva del film con Judi Dench

Red Joan è il film diretto da Trevor Nunn e interpretato da Judi Dench in uscita nei cinema italiani il prossimo 9 maggio grazie a Vision Distribution. Il film è basato sul romanzo di Jennie Rooney pubblicato in Italia con il titolo La ragazza del KGB.

Joan Stanley è una scienziata in pensione, che vive in un sobborgo di Londra, la sua tranquilla vita viene bruscamente sconvolta dall'arresto da parte dell'MI 5 e dall'accusa di spionaggio e alto tradimento ai danni della Corona: Joan avrebbe consegnato segreti militari all'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l'arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell' "Agente Lotto", ma soprattutto, le ragioni che la spinsero a tradire.

L'attrice premio Oscar Judi Dench interpreta Joan Stanley, Nick, il figlio di Joan, è interpretato da Ben Miles. Altri protagonisti di Red Joan sono Sophie Cookson (Joan da giovane), Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova e Stephen Boxer. Trevor Nunn firma la regia del film, la scenografia è di Lindsay Shapero. Il romanzo da cui è tratto Red Joan si ispira alla storia vera di Melita Norwood, la spia inglese di più lungo servizio del KGB scoperta solo nel 1999 e che dal 1937 al 972 forni all'allora Unione Sovietica segreti nucleari a cui aveva accesso grazie al suo impiego presso la British Non-Ferrous Metals Research Association.

Red Joan è stata presentata in anteprima il 7 settembre dello scorso anno al Toronto International Film Festival. Distribuito in Inghilterra nel week end pasquale il film arriverà in Italia il prossimo 9 maggio. Ecco per i lettori di Movieplayer in esclusiva una video clip del film.