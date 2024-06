Rebel Wilson: "È assurdo che solo gli attori gay possano interpretare ruoli gay"

Rebel Wilson che è fidanzata con una donna, ha definito "un'assurdità totale" l'idea che solo gli attori etero possono interpretare ruoli etero e gli attori gay possono interpretare ruoli gay.

La star di Pitch Perfect stava rispondendo a una domanda sul fatto che le donne possono cavarsela con battute diverse rispetto agli uomini, e stava anche parlando del dibattito relativo al bullismo subito dalle persone in sovrappeso, anche da parte di persone che non lo sono.

"Penso che sia difficile", ha detto alla trasmissione Desert Island Discs della BBC. "Si va verso un territorio in cui si dice: 'Beh, solo gli attori etero possono interpretare ruoli etero, e gli attori gay possono interpretare ruoli gay', che secondo me è un'assurdità totale".

Ha aggiunto: "Penso che si debba essere in grado di interpretare qualsiasi ruolo si voglia. Ma penso sempre che, nella commedia, il tuo lavoro sia quello di flirtare sempre con la linea di ciò che è accettabile. A volte la si supera, ma alla fine della giornata si cerca di intrattenere la gente".

Rebel Wilson: "Sacha Baron Cohen è lo stronzo che ha cercato di sabotare l'uscita del mio nuovo libro"

I maltrattamenti sul set di Grimsby

La Wilson, nota per aver recitato in Le amiche della sposa e Non è romantico?, è tornata a parlare dei maltrattamenti che ha subito sul set della commedia Grimsby del 2016, che negli Stati Uniti era intitolata Grimsby - Attenti a quell'altro.

Grimsby - Attenti a quell'altro: Rebel Wilson in una scena del film

L'attrice ha descritto le riprese come la "peggiore esperienza professionale" che ha avuto e ha detto che "la me di adesso sarebbe stata abbastanza forte da andarsene". "All'epoca non avevo abbastanza autostima per andarmene e pensavo che sarei stata etichettata come poco professionale se me ne fossi andata", ha aggiunto.

Cohen nega le accuse e la versione britannica dell'autobiografia di Wilson, Rebel Rising, ha eliminato parti di un capitolo sulle sue esperienze sul set in seguito a un'azione legale.