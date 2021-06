Rebel Wilson e la sua perdita di peso: "Il mio segreto è stato soprattutto uno"

Dopo essere dimagrita 30kg in un anno, Rebel Wilson ha descritto il suo percorso salutare, spiegando come una cosa in particolare l'abbia aiutata a perdere peso.

Rebel Wilson ha parlato del percorso che l'ha portata a perdere peso, spiegando come ha fatto e spiegando che camminare in maniera regolare e moderata l'ha aiutata a centrare il suo obiettivo entro la fine del 2020.

Rebel Wilson, tra le attrici comiche più amate a livello internazionale, ha approfittato del tempo trascorso lontana dal set durante l'ultimo anno per dedicarsi alla cura del suo corpo. A distanza di mesi, i fan l'hanno quindi ritrovata in ottima forma, con ben 30kg in meno, ed ora Wilson ha scelto di parlare con Shape del suo anno salutare, spiegando cos'è che l'ha aiutata maggiormente a dimagrire. Nel corso dell'intervista, l'attrice 41enne ha detto che la sua perdita di peso è da ricollegare soprattutto alla camminata regolare a cui si è dedicata con costanza, giorno dopo giorno, piuttosto che alle solite sessioni di allenamenti estenuanti. La "camminata moderata" è stata quindi una componente chiave del suo dimagrimento ed ha aiutato Wilson a perdere "grasso corporeo non necessario".

La star de Le amiche della sposa ha spiegato: "Non ho mai considerato adeguatamente il benessere fisico ma stavo compiendo 40 anni e stavo pensando di congelare i miei ovuli, e gli esperti mi hanno detto che più sana sono, meglio potrebbe andare il processo". Wilson ha ammesso che a volte si emoziona quando pensa al motivo per cui non ha dato importanza alla sua salute prima di quest'anno. "Semplicemente non era una priorità e non sapevo come farlo bene", ha detto, raccontando che durante il suo percorso ha partecipato ad un "ritiro del benessere" in Austria, dove ha appreso i benefici della "camminata moderata", che è poi diventata parte fissa della sua routine quotidiana.

L'attrice ha anche incorporato abitudini alimentari più sane, dando priorità a cibi nutrienti e ricchi di proteine. "L'obiettivo non è mai stato quello di essere magra", ha detto Wilson, aggiungendo: "Non è mai stato per adattarsi ad una determinata taglia di vestiti. Mi sono posta un obiettivo (74kg entro la fine del 2020, ndr) perché avevo bisogno di qualcosa di tangibile. Ciò che mi rende orgogliosa di me stessa è che ora ho molto più equilibrio nella mia vita". Inoltre, l'attrice ha svelato che per rendere più interessanti le sue passeggiate, ascolta spesso dei podcast.