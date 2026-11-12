Ballando con le Stelle, Rebecca Gabrielli maestra di Finardi ricorda la sorella scomparsa: "Mi sento persa"

La professionista dello show di Milly Carlucci ha condiviso il dolore per la perdita di Valentina, ricordandone il coraggio e la forza. Una dedica che racconta un legame profondo e indissolubile.

La ballerina professionista di Ballando con le Stelle, quest'anno in coppia con Eugenio Finardi, sta affrontando un momento particolarmente doloroso. Rebecca Gabrielli ha perso la sorella Valentina, alla quale era profondamente legata, e ha scelto i social per dedicarle un messaggio commovente, ricordando la loro vita insieme, le difficoltà affrontate e un amore destinato a non spegnersi.

Il messaggio di Rebecca Gabrielli alla sorella Valentina: una dedica piena d'amore e dolore

Parole intime e struggenti, nelle quali emerge non soltanto il dolore per una perdita impossibile da accettare, ma anche il desiderio di continuare a sentire Valentina accanto a sé, in ogni momento della propria vita.

Una vita trascorsa fianco a fianco, affrontando insieme ogni difficoltà. Valentina era nata con una malformazione congenita che, nel corso degli anni, le aveva provocato diverse complicazioni. Una battaglia iniziata fin dal primo giorno di vita e affrontata, come ricorda Rebecca, con una forza straordinaria.

"Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa, è difficile anche solo trovare l'aria per respirare senza di te", ha scritto la ballerina, ricordando quanto la sorella abbia lottato fino all'ultimo istante. Un coraggio che Rebecca descrive come qualcosa di unico, capace di diventare un esempio per tutta la famiglia.

Ma nel suo ricordo c'è soprattutto la dolcezza di una persona che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di donare amore agli altri. "Sei stata la forza di tutti noi, l'esempio più puro di coraggio, resilienza e amore autentico. Sei la persona più buona che io abbia mai conosciuto su questa terra", ha raccontato, sottolineando come Valentina sia stata sempre la sua prima sostenitrice, la fan più affezionata e la presenza più importante in ogni momento della sua vita.

E proprio alla danza, la sua più grande passione, Rebecca ha voluto affidare una promessa speciale. Ogni esibizione, ogni coreografia e ogni singolo passo continueranno a essere anche un modo per tenere viva la memoria della sorella. "Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te, alla tua luce, alla tua anima che balla insieme a me".

Rebecca Gabrielli

Nel messaggio trova spazio anche una promessa rivolta alla famiglia, con un pensiero particolare per Pippi e per la mamma: "A Pippi ci pensiamo noi. Non sarà mai solo, te lo prometto. E mamma sarà forte per te, per tutti noi". Parole che raccontano quanto questo legame andasse oltre il rapporto tra due sorelle, rappresentando un punto di riferimento per tutta la famiglia.

Poi arriva la parte più dolorosa della dedica, quella in cui Rebecca lascia emergere tutta la fragilità di chi si ritrova improvvisamente a fare i conti con un'assenza così grande.

"Ora mi sento persa, mi sento a metà, e la voragine che lasci è immensa", confessa, accompagnando il dolore con un pensiero che forse racchiude il senso più profondo del loro rapporto: il desiderio di aver detto più spesso alla sorella quanto fosse importante e quanto fosse amata.

Eppure, anche nel momento più buio, Rebecca trova una certezza a cui aggrapparsi: quella di un amore che non conosce confini. "Nessuno potrà mai separarci. Né la distanza, né il tempo, nessuno. Il nostro legame è eterno", scrive, immaginando Valentina come un angelo custode, una luce pronta a guidarla quando la strada diventerà più difficile.

Rebecca Gabrielli a Ballando con le Stelle quest'anno ha affiancato Eugenio Finardi, la loro avventura nel programma di Milly Carlucci si è conclusa sabato 31 ottobre, quando la coppia ha perso il ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, ed è stata eliminata in attesa dei ripescaggi.