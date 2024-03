Rebecca Ferguson nel cast di Mercy, sci-fi thriller con star Chris Pratt

Rebecca Ferguson reciterà accanto a Chris Pratt nel film Mercy, prodotto da MGM Studios.

Il progetto è un thriller sci-fi diretto da Timur Bekmambetov e scritto da Marco van Belle.

Il nuovo lungometraggio

Silo: Rebecca Ferguson in una scena

Nel team della produzione di Mercy ci sarà anche Charles Roven, recentemente nel team che ha portato al successo Oppenheimer.

La storia sarà ambientata in un futuro non troppo lontano in cui i crimini sono aumentati. Al centro della trama ci sarà un detective (Chris Pratt) che viene accusato di un crimine violento ed è costretto a dimostrare la sua innocenza.

Attualmente la produzione non ha svelato il ruolo affidato a Rebecca Ferguson e i dettagli del suo personaggio.

Rebecca Ferguson: la donna che tiene testa a Tom Cruise

L'attrice è attualmente protagonista nelle sale con Dune - Parte Due ed è impegnata nelle riprese della seconda stagione di Silo, lo show di Apple TV+ di cui è anche una produttrice.

Tra i progetti in cui ha recitato recentemente Rebecca c'è anche Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One.