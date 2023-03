Real Time, Giulia De Lellis e Manuele Mameli conducono il talent Call of Beauty: data e anticipazioni

Su Real Time è in arrivo Call of Beauty, il talent dedicato al mondo del make-up con Giulia De Lellis e Manuele Mameli: data d'inizio e anticipazioni.

Su Real Time a partire dall'11 marzo, ogni sabato alle 15:50, arriva Call of Beauty. Il talent show a tutto glam, dove Otto giovani promesse del mondo del make-up e della bellezza si sfidano a colpi di blush per diventare Brand Ambassador. I sette episodi, ognuno di 30 minuti, saranno disponibili anche in streaming e on demand su discovery

A giudicare le giovani promesse due beauty icon di successo: Giulia De Lellis, influencer con oltre 5 milioni di follower, esperta di make-up e di tendenze che torna alla conduzione di uno show televisivo e Manuele Mameli, glam artist delle star e punto di riferimento del mondo del beauty. Nel corso di ogni episodio, Giulia e Manuele saranno affiancati da ospiti d'eccezione.

In ogni puntata i concorrenti affronteranno due prove: la Prova Tecnica in cui dovranno dimostrare le proprie conoscenze e capacità tecniche sul make-up, mentre nella Prova Artistica dovranno mettersi alla prova e cimentarsi nella realizzazione di un look completo ispirato ad un tema, ma dovranno anche dimostrare di saperlo comunicare in modo efficace, mostrando la propria attitude davanti allo smartphone e la propria abilità nell'auto-produrre video creativi e autentici per i loro profili TikTok.

I migliori accederanno alle 2 semifinali che porteranno le due promesse del make-up a scontrarsi nell'episodio finale. Solo una di loro riuscirà ad aggiudicarsi il premio in palio: diventare Brand Ambassador per Smashbox e Douglas, volare a Los Angeles e prendere parte alla campagna del primer Smashbox, alzando così il primo trofeo di Call of Beauty.