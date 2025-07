Real Madrid-Borussia Dortmund stasera, quarti del Mondiale per Club: orario, diretta TV e streaming gratuito

Sfida stellare tra due potenze del calcio europeo. Tutte le informazioni per guardare il match in chiaro e senza costi sia in Tv che in streaming.

Stasera, sabato 5 luglio, alle ore 22:00 italiane, il Real Madrid affronterà il Borussia Dortmund ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025. La sfida si giocherà al MetLife Stadium di New Jersey, lo stesso impianto dove si disputerà anche la finalissima del torneo. L'impianto ospita le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets ed ha una capienza di circa 82mila spettatori.

La squadra allenata da Xabi Alonso è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio sui messicani del Monterrey. Una sfida di altissimo livello che promette spettacolo e consentirà al vincitore di accedere alle semifinali.

Dove vedere Real Madrid-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, visibile gratuitamente a tutti. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming gratuito su DAZN e Mediaset Infinity. Per accedere alla diretta su DAZN non è necessario un abbonamento: basta registrarsi gratuitamente con un indirizzo e-mail alla piattaforma, senza alcun vincolo né costi futuri. Sarà possibile seguire l'incontro tramite: App DAZN su Smart TV compatibili, PC, smartphone e tramite il sito ufficiale sportmediaset.it.

Daniel Svensson del Borussia Dortmund

Il cammino verso la semifinale

Chi uscirà vincitore da Real Madrid-Borussia Dortmund accederà alla semifinale, dove troverà la vincente dell'altra sfida di giornata: PSG-Bayern Monaco, in programma nel pomeriggio. Un tabellone che promette scintille e che si avvicina alla fase caldissima del torneo.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Alonso.

Borussia Dortmund:(3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Daniel Svensson; Guirassy, Brandt. Allenatore: Kovac.