Ray Stevenson: il ricordo di James Gunn, Rosario Dawson e delle altre star

La notizia della morte improvvisa di Ray Stevenson, ricoverato per un malore mentre si trovava a Ischia a girare un film, ha fatto il giro del mondo suscitando le reazioni di James Gunn, Rosario Dawson e delle altre star che hanno collaborato con lui o che lo stimavano per il suo lavoro. Meglio conosciuto per le sue interpretazioni in RRR, Thor, Vikings, Rome, Divergent e per diverse serie di Star Wars, Ray Stevenson aveva 58 anni.

Il cordoglio delle star sui social media

James Gunn, ha scritto: "Dannazione. Mi dispiace molto apprendere della scomparsa di Ray Stevenson. Troppo giovane. Lo conoscevo solo per le riprese aggiuntive di Thor 2 e un paio di interazioni agli eventi, ma ci siamo fatti delle belle risate ed è stato un piacere lavorare con lui. I suoi amici e la sua famiglia sono nel mio cuore oggi".

Il compositore de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Bear McCreary ha scritto: "Sono scioccato e rattristato nell'apprendere della scomparsa di Ray Stevenson. Sono stato onorato di scrivergli un tema per il suo ipnotizzante e indimenticabile Barbanera su #BlackSails. Che talento! #RIP"

Non si è fatta attendere la reazione commossa di Rosario Dawson, con cui l'attore ha recitato nell'attesa serie Ahsoka:

"Condivido il dolore con tutti voi. Che raggio di luce. Ho chiamato il cast, la troupe e il resto della mia famiglia per dire quanto li amo. Lasciate che questo sia il suo promemoria, imparate ad amare le persone finché le avete vicino. Ray era così vivace, incredibilmente presente e vibrante. Ha veramente vissuto!!!"

Di seguito le altre reazioni: