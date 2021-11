Ravenna Nightmare Film Fest XIX: il programma della kermesse

Ecco il programma dei più importanti eventi previsti per la giornata di domani della XIX edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che vede tra i suoi protagonisti Pupi Avati, Roberto De Feo, Stefano Mordini, Riccardo Spinotti, Peter Jackson, Edgar Reitz, Koji Yamamura.

Il Ravenna Nightmare Film Fest prosegue a ritmo serrato la programmazione sul grande schermo: il crescendo sta portando la manifestazione dedicata al lato oscuro del cinema verso la parte centrale del programma della XIX edizione. C'è una grande attesa per la giornata di martedì 2 novembre con il ricco programma di proiezioni giornaliere al Palazzo dei Congressi di Ravenna.

Apre i battenti la sezione Nightmare Classic che propone la proiezione di Non cercate l'assassino (99 River Street), noir classico intramontabile degli anni 50, una chicca imperdibile per gli appassionati del genere. Alle 14 per la categoria Nightmare d'Essai invece, verrà proposta la pellicola "Red Moon Tide" dello spagnolo Lois Patino che si cimenta in un'intrigante pellicola a tinte fosche.

Alle 16.30 uno degli eventi più attesi, per il Concorso Internazionale Lungometraggi la presentazione della pellicola "The boy behind the door", un film che si contenderà insieme agli altri della categoria il premio della critica e del pubblico. Dalle 18.30 invece la programmazione si incentra esclusivamente sulle proposte locali. Con la dichiarata intenzione di valorizzazione degli artisti o della produzione legate al territorio regionale, l'attesissnmo Show case Emilia Romagna, con protagonista la pellicola Berlino Est Ovest, un lungometraggio di Enza Negroni, narrato da Manuel Agnelli.

Infine, alle 21, l'evento speciale SHORTer, sezione dedicata questa volta ai corti prodotti in Emilia Romagna. I corti proposti saranno La città delle cose dimenticate" di Filippi e Prezzato, Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei, Gas station di Olga torrico, zombie di Giorgio Diritti e a chiudere Ape Regina di Nicola Sorcinelli.

A proposito di questa edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, l'assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia, ha sottolineato che "il tratto comune che durante la pandemia ha caratterizzato pressoché tutte le realtà che fanno cultura a Ravenna è stato quello di fare di tutto per 'esserci' comunque e il Nightmare Film Festival non ha fatto eccezione, realizzando nel 2020 un'edizione online ricca di contenuti".