Rami Malek è un agente CIA che va alla ricerca degli assassini della moglie nel trailer di The Amateur

L'11 aprile arriverà nei cinema americani il thriller The Amateur, con star l'attore premio Oscar Rami Malek e nel trailer si può vedere il protagonista mentre inizia a vendicarsi dopo la morte della moglie.

Nel video viene infatti anticipato qualche dettaglio della trama, mostrando come un uomo mite e apparentemente innocuo inizia a seminare morte e distruzione dopo un lutto che gli stravolge la vita.

Cosa racconterà The Amateur

Nel film si racconta la storia di un agente brillante, ma molto introverso, della CIA, la cui moglie (Rachel Brosnahan) viene ucciso durante un attacco che potrebbe rimanere impunito. In The Amateur Charlie Heller, interpretato da Rami Malek, decide quindi di occuparsi in prima persona della situazione venendo addestrato da un esperto agente della CIA (Laurence Fishburne), convinto che sia impossibile trasformarlo in un killer. Charlie, tuttavia, usa le sue conoscenze e abilità a proprio favore, iniziando a mettere in atto la sua vendetta.

Ecco il trailer:

Il cast del nuovo film

Il thriller The Amateur è stato diretto da James Hawes, mentre nel cast ci sono anche Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez e Danny Sapani.

La sceneggiatura è firmata da Ken Nolan e Gary Spinelli ispirandosi al romanzo scritto da Robert Littell.

Mr. Robot: 10 scene musicali della serie cult con Rami Malek

Il prossimo progetto di Malek

L'attore premio Oscar, prossimamente, sarà inoltre protagonista del film Nuremberg, basato sul libro The Nazi and the Psychiatrist scritto da Jack El-Hai.

Le riprese sono attualmente in corso in Ungheria e al centro della trama ci saranno i processi tenuti dalle Forze Alleate con imputati i nazisti.

Rami Malek avrà il ruolo dello psichiatra Douglas Kelley, che deve scoprire se i prigionieri nazisti possono essere messi a processo per i crimini di guerra che hanno compiuto, ritrovandosi in una complessa battaglia con Hermann Göring (Russell Crowe), braccio destro di Hitler. Michael Shannon sarà invece Robert H. Jackson, procuratore che si occupa dei processi.

Nel cast ci sono anche Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek, e Andreas Pietschmann.