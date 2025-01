Rami Malek svela: "Sono stato bloccato dalla polizia e accusato di rapina!"

Rami Malek, premio Oscar per Bohemian Rhapsody, ha raccontato in una recente intervista di essere stato avvicinato dalla polizia e accusato di rapina. "Sono stato sbattuto sul cofano di un'auto della polizia di Los Angeles perché qualcuno aveva rapinato un negozio di liquori e rubato la borsa di una donna", ha raccontato Malek al Guardian. "Mi hanno detto che il ladro era di origine latina e che io corrispondevo alla descrizione. Ricordo quanto fosse caldo quel motore. Dovevano essere in corsa e mi bruciava quasi le mani per il calore".

Il brutto ricordo del quasi arresto di Rami Malek da parte della polizia

No Time To Die: Rami Malek in una scena

Rami Malek è sfuggito al fermo solo perché un amico ha detto alla polizia che avevano erroneamente ipotizzato la sua origine etnica. "Il mio amico, che era caucasico, è stato abbastanza intelligente da dire 'In realtà, signore, è egiziano, non latino'", ha ricordato l'attore. "Ricordo di aver riso sull'auto della polizia, pensando: 'Ok, questa è una situazione molto precaria. Potrei andare in prigione per qualcosa che non ho fatto'_".

L'aneddoto faceva parte di una discussione più ampia sul razzismo e l'isolamento che Malek ha vissuto come figlio di immigrati a Los Angeles. "Sono quello che viene chiamato 'bianco di passaggio', ma ho dei tratti molto particolari e non ci siamo assolutamente adattati", ha ricordato l'attore. "Non ho parlato inglese fino a 5 o 6 anni".

Mr. Robot: 10 scene musicali della serie cult con Rami Malek

La star di Mr. Robot ha anche detto che sua madre ha avuto un passato burrascoso, di cui non può parlare in pubblico. "Non avete idea di quello che ha passato mia madre. Per quanto sarebbe divertente raccontarlo, finirebbe sui giornali e probabilmente non mi sarebbe permesso più di entrare in questo Paese. È già abbastanza difficile viaggiare. Non vorrei renderlo ancora più difficile".

Malek ha detto di essere stato ingiustamente "scrutato" ai controlli aeroportuali anche dopo essere diventato famoso. "Ho iniziato a pensare 'Cosa sta succedendo?' ogni volta che cercavo di entrare in un Paese", ha spiegato. "Al giorno d'oggi, prima mi trattengono, poi dicono: 'No, quello è il tizio di Bohemian Rhapsody. Lasciatelo passare'".

Mr. Robot: il protagonista Rami Malek in una scena del pilot

La star di No Time to Die ha aggiunto che appartenere a una famiglia di immigrati gli ha creato una maggiore pressione a lavorare sodo e ad eccellere, cosa che ha reso i suoi genitori un po' scettici nei confronti della sua attività di attore.

"Poi mio padre mi ha visto provarci giorno dopo giorno e ha detto a mia madre 'Nostro figlio è tenace'", ha ricordato Malek. "Sentivo il vento in poppa con quell'affermazione. C'era la sensazione di dover dimostrare il proprio valore in un paese straniero".

L'attore ha anche espresso l'ansia di come il prossimo mandato di Donald Trump influenzerà il clima politico per gli immigrati e le persone di origine mediorientale, soprattutto rispetto all'era di Obama. "L'idea che un uomo con un padre del Kenya e una madre del Kansas potesse diventare presidente degli Stati Uniti, era uno dei momenti di maggiore speranza della storia del sogno americano" ha detto Malek. "Ora, questo sogno si è ribaltato. Io guardo sempre a situazioni come questa e spero solo che tirino fuori il meglio di noi".