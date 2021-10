Rami Malek su Kate Middleton: "Le ho fatto una domanda che l'ha lasciata sconcertata"

Rami Malek una volta ha fatto una domanda a Kate Middleton che l'ha lasciata 'sconcertata' ed in seguito si è offerto di lavorare come babysitter per il Duca e la Duchessa di Cambridge.

Rami Malek ha rivelato che una volta ha fatto una serie di domande un po' personali ai reali inglesi durante uno spettacolo di premiazione, lasciando Kate Middleton letteralmente sconcertata. L'attore premio Oscar, che la scorsa settimana si è riunito con il principe William e la duchessa di Cambridge presso la premiere di No Time To Die, ha parlato dell'esperienza durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live.

"Lavorano così duramente per conoscere tutti quelli che incontrano", ha detto Rami a Kimmel a proposito dell'incontro con i reali. "Cercano di ricordarsi ogni cosa: chi sei, qual è il tuo film del momento, le tue pellicole passate, e quando li incontri è evidente che hanno fatto le loro ricerche su di te.

"A un certo punto ho guardato la principessa Kate e le ho detto: 'Deve essere estenuante'. E lei ha risposto: 'Perché?' Ho continuato: 'Hai appena avuto un bambino, vero?'", ha detto l'attore, riferendosi al terzo figlio del duca e della duchessa di Cambridge, il principe Louis, nato nel 2018. "Penso che sia rimasta sconcertata dalle mie domande."

Rami Malek, infine, ha rivelato di essersi persino offerto di lavorare come baby sitter di riserva per i figli del Duca e della Duchessa al che il presentatore statunitense ha sottolineato che dopo il suo ultimo ruolo come cattivo nel film di James Bond probabilmente avrà qualche problema a lavorare come babysitter.