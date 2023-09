Rami Malek ed Emma Corrin, ormai è ufficiale: i due si baciano in un parco di Londra

Rami Malek e Emma Corrin sono ufficialmente una coppia, lo confermano con il loro primo bacio pubblico durante una passeggiata in un parco di Londra. Il Daily Mail giovedì ha fotografato i due attori mentre si scambiavano un tenero bacio e portavano a spasso il loro cane. Rami Malek è la star di Bohemian Rhapsody , mentre la Corrin è nota per avere interpretato Lady Diana nella quarta stagione di The Crown.

Di seguito la foto del bacio:

Rami Malek and Emma Corrin in London. pic.twitter.com/XxJq4m4NTx — @21metgala (@21metgala) September 21, 2023

I rumor precedenti

I primi rumor su una loro presunta storia d'amore si sono scatenati a luglio quando i due attori sono stati visti insieme al concerto di Bruce Springsteen all'Hyde Park di Londra. Lo scorso 9 agosto i due sono stati nuovamente avvistati mentre si scambiavano effusioni nel ristorante Buoy and Oyster a Margate, nel Kent. Un testimone aveva rivelato: "Si sono baciati e non sembravano preoccuparsi di chi poteva vederli. Erano molto appassionati e si guardavano negli occhi" aggiungendo che Corrin e Malek sembravano totalmente innamorati l'uno dell'altra. Rami Malek ha fatto coppia per 5 anni con Lucy Boynton, sua co-star in Bohemian Rhapsody.

I progetti futuri

L'attore Premio Oscar Rami Malek intanto sarà Buster Keaton in una miniserie del regista di The Batman, Matt Reeves. Inoltre Malek vestirà i panni di un crittografo della CIA in Amateur, nuovo thriller diretto da James Hawes, regista della serie Slow Horses. La sua compagna Emma Corrin, star di L'amante di Lady Chatterley, debutterà nel MCU nel ruolo del villain in Deadpool 3 e sarà anche la star principale della miniserie Hulu A Murder At The End of the World.