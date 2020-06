Rajah: Jonathan Rhys Meyers è James Brooke, l'uomo che ispirò le opere di Conrad e Kipling

In Rajah Jonathan Rhys Meyers racconta la storia dell'esploratore britannico James Brooke, l'uomo che fu d'ispirazione per le opere di grandi autori come Joseph Conrad e Rudyard Kipling.

Jonathan Rhys-Meyers in Rajah, la prima foto

Jonathan Rhys Meyers torna interpretare un sovrano britannico nel film Rajah di Michael Haussman. Stiamo parlando di James Brooke, l'uomo che ispirò Lord Jim di Joseph Conrad e The Man Who Would Be King di Rudyard Kipling.

Come segnala l'Hollywood Reporter, la pellicola di Margate House Films scritta e prodotta da Rob Allyn verrà presentata al Cannes Virtual Market.

Qui Jonathan Rhys Meyers (The Tudors, Vikings) sarà James Brooke, il celebre avventuriero e politico nato nell'India britannica.

Secondo la storia, dopo essersi unito all'Esercito del Bengala sotto l'egida della Compagnia britannica delle Indie Orientali, Brooke venne gravemente ferito, e passò un lungo periodo di degenza in Inghilterra, per poi partire per il Bengala nel 1838, paradiso tropicale di cui si innamorò e divenne il sovrano (Rajah di Sarawak).

Qui Brooke diverrà un eroe locale, combattendo contro i pirati e i nemici del Sultano, e ricevendo persino la nomina a Cavaliere da parte della Regina Vittoria (alla quale si ribellerà quando l'Impero britannico cercherà di colonizzare Sarawak).

Nel cast assieme a Rhys Meyers anche la cantante e attrice di Hong Kong Josie Ho, che interpreterà Madame Lim, leader cinese e uno degli amori di di Brooke, e Dominic Monaghan, che vestirà i panni del Colonnello Arthur Crookshank, cugino di Brooke e suo compagno d'armi.