Rai Movie, una petizione contro la chiusura del canale!

La chiusura di Rai Movie ha scatenato le proteste degli spettatori, che lanciano una petizione su Charge.org in cui si chiede alla Rai di non cancellare il canale.

L'annuncio della chiusura di Rai Movie ha messo in subbuglio i telespettatori che chiedono alla Rai un passo indietro. Per questo è stata lanciata una petizione sulla piattaforma di Change.org con il titolo molto eloquente di: Non chiudete Rai Movie!.

La richiesta, partita a pochissime ora dalla cancellazione di Rai Movie, l'unico canale del servizio pubblico che trasmetteva cinema praticamente 24 ore su 24, è rivolta direttamente all'ad Rai Fabrizio Salini. "L'amministratore delegato della Rai, in un piano di riorganizzazione dell'azienda ha pensato male di chiudere Rai Movie. Increduli e incapaci di capire le illogiche politiche dei vertici Rai, chiediamo a gran voce un dietrofront degli stessi"; questo si legge nel testo della petizione su Change.org che ha raggiunto già 1665 firme. Rimane, infatti, ancora difficile capire il perché di una scelta simile visto che il canale, non solo aveva una programmazione variegata, in cui trovavano spazio anche grandi classici e programmi di approfondimento, ma aveva anche un pubblico di tutto rispetto e incassava introiti pubblicitari maggiori rispetto al suo costo.

Insieme a Rai Movie scompare anche Rai Premium, dedicato alle fiction, che verranno sostituiti da una nuova entità, Rai 6, dedicata interamente ad un pubblico femminile che farà da contraltare al già esistente Rai 4, il quale verrà declinato al maschile. Anche questa scelta ha lasciato molte perplessità da parte di tutti, tanto da essere stata definita sui social come "medievale" e "sessista", come se il pubblico femminile non possa godersi tranquillamente un film d'azione e, viceversa, quello maschile non debba appassionarsi ad una storia d'amore. Entro la settimana prossima è comunque prevista un'audizione in commissione vigilanza dell'amministratore delegato Rai e si spera che entro quella data si faccia finalmente luce su questa scelta così controversa.