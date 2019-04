25 Aprile 2019 su Rai Movie: la programmazione speciale

Il 25 aprile 2019 si celebra l'Anniversario della Liberazione e Rai Movie ha svelato la sua programmazione speciale per la giornata, ricca di cinema d'autore.

Alle ore 08.10 il canale riscopre Nascita di una formazione partigiana, un film di Ermanno Olmi prodotto dalla Rai nel 1973. "Io credo che la storia sia la fonte più utile per poterci intendere sul presente": con queste intenzioni, il grande regista recupera il ricordo storico della banda partigiana che si aggregò intorno a Duccio Galimberti. Firmato da Olmi con Corrado Stajano, il film ricostruisce gli inizi della Resistenza nell'area di Cuneo e il dramma della strage di Boves fondendo, in un montaggio sapiente ed emozionante, la messa in scena dei fatti realmente accaduti, le voci autentiche dei superstiti e le letture di brani tratti da diari e da memorie scritte.

Il ricordo dell'Anniversario della Liberazione continua alle ore 11:10 con La notte di San Lorenzo, l'opera che maggiormente esprime la genialità creativa di Paolo e Vittorio Taviani. Il racconto corale della strage compiuta dai nazisti nella cattedrale del paese di San Miniato nel 1944 è unanimemente considerato tra i capolavori dell'arte cinematografica contemporanea, una perfetta sintesi tra rievocazione storica e rappresentazione epica.