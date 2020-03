RAI e Mediaset oggi alle 12:00 un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus.

Oggi la RAI e Mediaset osserveranno un minuto di silenzio alle ore 12.00 per commemorare le vittime del Coronavirus. L'iniziativa parte dalla Provincia di Bergamo e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Su iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), le reti RAI e Mediaset oggi a mezzogiorno osserveranno un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Covid-19. L'ANCI ha chiesto a tutti i Comuni italiani di esporre la bandiera a mezz'asta, ed osservare nei propri uffici ed ovunque, sia possibile 60 secondi di silenzio assoluto in onore delle persone decedute per il Covid-19, attualmente più di diecimila in Italia.

La proposta arriva da Antonio Decaro sindaco di Bari e presidente dell'ANCI: "Martedì 31 alle ore 12, bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune. Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia", ha scritto in una nota inviata a tutti i sindaci ed alle agenzie di stampa.

La RAI e Mediaset aderiscono all'iniziativa permettendo, a tutti gli italiani di partecipare restando a casa, come prevedono le attuali norme del Governo per evitare la diffusione del virus. La RAI ha aderito con tutte le reti generaliste e i canali Radio. Anche Mediaset attraverso un comunicato stampa ha fatto sapere che aderirà "Un minuto di silenzio assoluto su tutte le reti Mediaset domani dalle 12.00 alle 12.01. E una semplice scritta che si compone sullo schermo: 'Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e onorare l'impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari'. Così, Mediaset aderisce al primo momento collettivo per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. Sarà il nostro modo, domani, di esporre la bandiera a mezz'asta".