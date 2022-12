Rai: gli appuntamenti del daytime nel periodo delle Feste

La Rai accende il suo daytime nel periodo delle Feste. Ecco tutta la programmazione prevista tra Natale e Capodanno con tante conferme ed alcune novità che allieteranno il periodo natalizio degli spettatori dell'azienda di Viale Mazzini.

Il daytime non si ferma e tiene compagnia gli italiani anche durante le feste! Su Rai1, continueranno ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 9.00 Massimiliano Ossini con Uno Mattina, alle 9.55 Eleonora Daniele con Storie Italiane, alle 11.55 Antonella Clerici con i preziosi consigli per le feste di "E' sempre mezzogiorno", alle 14.00 Serena Bortone con "Oggi è un altro giorno", alle 17.05 Alberto Matano con "La vita in diretta", alle 18.45 Flavio Insinna con "L'eredità". Su Rai2, sempre dal lunedì al venerdì, alle 11.10 Salvo Sottile con Anna Falchi a "I Fatti vostri" darà spazio alle festività con le rubriche del programma, e alle 15.25 Pierluigi Diaco a "BellaMa'" intervisterà, rispettivamente il 23 dicembre e il 6 gennaio, "Babbo Natale" e la "Befana", mentre per il 27 il pubblico in studio e casa sarà coinvolto in una tombola che vedrà la complicità di Emanuela Aureli.

Inoltre, il 24 dicembre alle 23.30 su Rai1 andrà in onda "Betlemme - le note del Natale", condotto da Giulia Nannini: dalla Basilica della Natività, per la prima volta in assoluto, le note del Natale suonate da Stjphan Hauser e cantate da Al Bano ci accompagneranno nella notte Santa più importante dell'anno. Dal 24 al 28 dicembre su Rai3, alle 15.15 circa Giulia Nannini e Padre Enzo Fortunato ci condurranno "In Cammino - nei luoghi del Natale", cinque puntate alla scoperta dello spirito natalizio: si partirà da Gerusalemme, Nazareth e Betlemme per arrivare a Roma, Assisi, Napoli e Trento.

Il sabato alle 8.35 e la domenica alle 06.30 su Rai1 il buongiorno sarà dato da Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli con Uno Mattina In Famiglia anche nei weekend di festa. Sempre su Rai1 sabato 24 dicembre alle 12.30 andrà in onda Linea Verde Life... Buon Natale con gli auguri di Marcello Masi e Daniela Ferolla in una puntata all'insegna del risparmio e dei buoni propositi, fra tradizioni culinarie e aspetti inediti del nostro Bel Paese. Alle 14.00 prenderà il via la nuova stagione di Linea Bianca con gli auguri di Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, da Madonna di Campiglio e dalla Val Rendena.

Su Rai2 il sabato alle 9.25 Samanta Togni e Filippo Magnini saranno sempre in onda con "Per Me", alle 11.15 Alessandro Greco con "Cook40'", mentre il pomeriggio alle 14.00 sarà "Ti sembra Natale?" con le domande-sondaggio a tema di Pierluigi Pardo a cui dovranno rispondere degli ospiti molto speciali: il 24 dicembre si sfideranno per beneficienza Monica Caradonna e Peppone Calabrese, e sabato 31 Roberta Morise e Gigi Marzullo. A seguire, alle 15.45 Greta Mauro ci condurrà all'interno di "Top - tutto quanto fa tendenza", anche durante le feste. Domenica 25 dicembre alle 14.00 confermata la puntata di "Domenica In", in compagnia di grandi ospiti e tanta musica dal vivo. A seguire, alle 17.20, dopo la pausa per i Mondiali, tornerà "Da noi... a ruota libera", con ospiti di Francesca Fialdini: Alexia, Enrico Brignano, Amii Stewart, don Marco Pozza. Su Rai2 lo studio di "Citofonare Rai2" si riempirà di bambini, dolci, musica e magia: tra gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura, Lino Banfi.

Sabato 31 dicembre su Rai1, alle 12.30 "Linea Verde Life" saluterà il 2022 da Salerno e dal Parco del Cilento con tante curiosità e sempre all'insegna della sostenibilità e tutela ambientale con un finale davvero 'esplosivo'. Alle 14 "Linea Bianca" farà gli auguri di Buon Anno dalla Val Pusteria, in Alto Adige. A seguire, alle 17.00, puntata speciale per Marco Liorni che con "ItaliaSì! - 365°" in un clima di festa saluterà il 2022, tra pronostici, preparativi per cenoni last-minute, auguri di 'buona fine e buon principio' di alcuni di personaggi noti.

Il 1° Gennaio, alle 14.00 "Domenica In" festeggerà il primo giorno dell'anno con i buoni propositi per il nuovo anno, tanti ospiti e tanta musica. Alle 17.20 a "Da noi... a ruota libera" gli ospiti della prima puntata del 2023 saranno: Matilde Gioli, Lino Guanciale e Gabriella Pession, Giovanni Scifoni, Simon & the Stars, che svelerà i segreti dello zodiaco per il nuovo anno. A "Citofonare Rai2" Simon and The Stars svelerà l'oroscopo di tutto il 2023, tra gli ospiti Rosanna Vaudetti e Umberto Smaila.