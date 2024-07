La RAI ha perso la sua presidentessa: perchè Marinella Soldi ha dato le dimissioni

Marinella Soldi ha lasciato la carica di presidentessa della RAI: le sue dimissioni sono state annunciate oggi dall'azienda attraverso una nota stampa, mentre la diretta interessata ha comunicato la propria volontà al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, con una lettera. La dirigente manterrà il proprio ruolo fino al prossimo 10 agosto.

Perchè Marinella Soldi si è dimessa

Eletta presidentessa della RAI nel luglio 2021 su proposta dell'allora premier Mario Draghi, Marinella Soldi ha deciso di lasciare la carica, a tre anni esatti dal suo insediamento, per "ragioni personali e professionali", come si legge nel comunicato di viale Mazzini.

La sua assenza durante la presentazione dei nuovi palinsesti RAI aveva già fatto presagire un simile esito, e la comunicazione arrivata in giornata ha solo confermato qualcosa che era ormai nell'aria (anche considerando l'imminente rinnovo di tutto il Cda). Nella lettera da lei scritta che era stata letta lo scorso venerdì all'Auditorium di Napoli, c'erano già alcuni passaggi che suggerivano la volontà della Soldi: "Sono tempi difficili, dobbiamo cambiare per rimanere rilevanti nella vita mediatica sempre più frammentata - investire nel tanto di buono che c'è in Rai e fare autocritica costruttiva per trasformare ciò che non serve più. Sono convinta che il ruolo di un servizio pubblico indipendente, moderno, trasparente e meritocratico sia sempre più necessario e richiesto per i cittadini". E poi quel saluto: "Io, da cittadina utente, continuerò a seguirvi".

Se le motivazioni personali sono per noi insondabili, non altrettanto si può dire di quelle professionali. Nel giorno delle sue dimissioni dalla RAI, infatti, la BBC ha annunciato che Marinella Soldi è stata nominata consigliera non esecutiva del Commercial Board della società britannica, a partire dal 1° settembre 2024, dopo essere entrata a far parte del Consiglio principale già un anno prima, a settembre 2023. Marinella Soldi è così il secondo membro non esecutivo a far parte tanto del Consiglio principale della BBC quanto di BBC Commercial.