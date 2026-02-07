Rai 1 da record con la cerimonia delle Olimpiadi: gli ascolti, tra applausi e polemiche

La cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 ha fatto guadagnare a Rai 1 i migliori ascolti del giorno, con oltre 9 milioni di spettatori. E questo nonostante la telecronaca farraginosa del direttore di Rai Sport

La diretta della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si è rivelata un successo senza precedenti per Rai 1, con ascolti record che hanno superato il 40% di share. E questo nonostante la telecronaca di sicuro non impeccabile.

Ascolti record per Rai 1: più di 9 milioni davanti alla cerimonia

L'inizio ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina, con la cerimonia d'apertura, ha letteralmente stravolto il palinsesto serale di Rai 1, con la cancellazione di Affari Tuoi e degli altri programmi dell'access e del prime time. In compenso ha fatto guadagnare alla prima rete RAI un colamoroso boom di ascolti, che ultimamente non si vede nemmeno durante Sanremo.

Venerdì 6 febbraio sono stati 9.272.000 gli spettatori che, dalle 19:45 alle 23:30, hanno seguito la lunga diretta dalla stadio San Siro di Milano, pari al 46.2% di share. Il picco si è avuto intorno alle 20:40, con 11.089.724 di spettatori e il 51,6% di share.

Successi e gaffe: cosa ha fatto discutere durante la diretta

Accanto agli ascolti record, la diretta della cerimonia non è stata esente da polemiche e momenti discussi. Sui social, diversi spettatori hanno commentato alcune scelte editoriali e narrative, dalle presentazioni degli artisti ai silenzi che hanno accompagnato alcune presenze sul palco (leggi alla voce Ghali).

Ci sono state poi le gaffe che è stato impossibile non notare, dal "benvenuto all'Olimpico", nonostante la cerimonia si sia svola a San Siro, a Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey.

Proprio questi aspetti hanno alimentato il dibattito online nelle ore successive all'evento, dividendo il pubblico tra chi ha apprezzato comunque lo spettacolo (nonostante una telecronaca eccessivamente verbosa, che ha sostanzialmente coperto tutti i momento musicali), e chi ha sottolineato imprecisioni e mancanze nella conduzione televisiva.

Un contrasto che, paradossalmente, ha contribuito ad amplificare la risonanza mediatica della serata, trasformando la cerimonia non solo in un successo di ascolti, ma anche in uno dei temi più commentati del giorno dopo.

Gli ascolti delle altre reti venerdì 6 febbraio

Su Canale 5 Io Sono Farah (che ha sostituito Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko) ha conquistato 1.873.000 spettatori con uno share del 12%.

Su Rai 2 Nessuno può scaricare mia figlia ha intrattenuto 433.000 spettatori pari al 2.2%, ma in compenso la seconda rete Rai sta conquistando terreno nelle fasce giornaliere grazie alla trasmissione delle gare olimpioniche.

Su Italia1 Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo ha registrato 796.000 spettatori con il 5.2%, mentre Rai 3, con la puntata speciale di Un Giorno in Pretura dedicata a Giulio Regeni ha collezionato 308.000 spettatori (1.6%). Quarto Grado su Rete4 ha totalizzato 1.081.000 spettatori (8.1%), infine su La7 Propaganda Live ha raggiunto 676.000 spettatori e il 4.5% di share.