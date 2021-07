Raffaella Carrà: l’ultima foto prima della scomparsa e un dono “segreto” ai volontari

Raffaella Carrà appare nella sua ultima foto pubblica con un gruppo di volontari: la showgirl, poco prima di morire ha donato un suo immobile a un'associazione dell'Argentario.

Nella foto, Raffaella Carrà indossa un soprabito e ha il volto completamente coperto dagli occhiali scuri e dalla mascherina. Roberto Cerulli, governatore della Confraternita di Porto S. Stefano, ha raccontato a Il Giunco.net. che il rapporto con l'artista scomparsa questa settimana era molto stretto, ma tenuto lontano dai riflettori per volontà della stessa Raffaella Carrà. Sono innumerevoli i gesti di solidarietà compiuti dalla conduttrice nei confronti dei volontari e mai rivelati al pubblico, l'ultimo è stato anche il più importante: la donazione di un immobile. Ed è proprio in occasione di questa donazione che è stata scattata la foto.

Cerulli racconta di essere stato convocato da un notaio a Roma, il quale gli ha comunicato che Raffaella Carrà aveva donato alla Confraternita un immobile, sito a Porto Santo Stefano, di circa 160 metri quadrati. "Tentai di ringraziarla - riferisce Roberto Cerulli - ma niente: non me lo permetteva. Con Renato Tulino, altro suo grande amico, andammo a vederlo l'immobile: un dono grandissimo per il suo valore immobiliare".

In quella che è stata forse l'ultima apparizione "pubblica" della Carrà, l'artista è rimasta tutto il tempo con occhiali scuri e la mascherina, come si vede anche nella foto: "Sembrava che volesse nascondere qualcosa e credo volesse tenere per sé il suo segreto e non mostrarlo a nessuno. Le donammo un quadro con uno scorcio bellissimo di Porto Santo Stefano, uno scatto del nostro volontario Marco Solari che dall'alto del suo drone metteva insieme la nostra sede, il bellissimo lungomare e la piazza" ricorda Cerulli, nell'intervista e proprio in quell'occasione è stata scattata l'ultima foto alla 'Regina della TV'.