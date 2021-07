Raffaella Carrà protagonista stasera su Rete 4 con i film 7 eroiche carogne e Professione bigamo

Stasera su Rete 4, come omaggio a Raffaella Carrà, andranno in onda i film 7 eroiche carogne e Professione bigamo.

Mediaset continua a omaggiare Raffaella Carrà: dopo lo speciale TG5 di ieri, stasera su Rete 4, in prima e seconda serata, andranno in onda due film che hanno visto la presenza dell'amata conduttrice nel cast.

7 eroiche carogne, in onda alle 21:29

La pellicola diretta da José Luis Merino nel 1969 ha come protagonista una giovanissima Raffaella Carrà ancora alle prime armi con il mondo dello spettacolo. L'artista veste i panni di Sara van Kolstrom, figlia del professore van Kolstrom che, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato obbligato dai tedeschi a elaborare un virus in grado di annientare il mondo.

I soldati americani inviati per salvare il professore possono contare sull'aiuto della figlia.

Professione bigamo, in onda alle 2:54

La locandina di Professione bigamo

Professione bigamo, diretto da Franz Antel nel 1969, racconta la storia di Vittorio Coppa (Lando Buzzanca), controllore di un vagone letto che ogni tre giorni percorre la tratta Roma-Monaco. Ciò, gli permette di avere una doppia vita: una con Teresa, a cui presta il volto proprio Raffaella Carrà, l'altra con Ingrid (Teri Tordai).

Entrambi i film saranno visibili anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Sempre in streaming è possibile recuperare il tributo Mediaset a Raffaella Carrà affidato alla redazione del TG5 (qui il video con i momenti indimenticabili di una carriera eccezionale).