Raffaella Carrà e Ornella Vanoni: "Il tuo fidanzato russa?", il siparietto da ridere (VIDEO)

Nelle scorse ore è riemerso un video che mostra un simpatico momento televisivo in cui Raffaella Carrà scherza con Ornella Vanoni e finisce per lanciare un appello per trovare un fidanzato alla sua amica e collega.

Da quando, lunedì 5 luglio, è stata annunciata la morte di Raffaella Carrà, sul web e sui social continuano ad essere condivisi filmati e foto riguardanti vari momenti della lunga e straordinaria carriera della regina della televisione italiana. Balletti, canzoni, interviste ed anche simpatici siparietti che vedono protagonista Raffaella Carrà ed alcune delle maggiori personalità italiane ed internazionali, da Maradona a Madre Teresa di Calcutta, passando per Luke Perry, Madonna, Britney Spears ed Eminem.

Per quanto riguarda il panorama italiano, forse non tutti ricordano il simpatico momento televisivo in cui Raffaella Carrà dialoga con l'amica e collega Ornella Vanoni. Un filmato ritrae le due artiste sedute sull'iconico divano di Pronto, Raffaella?, uno dei programmi più celebri e amati della Carrà. Ad un certo punto, con tutta la spontaneità che ha sempre contraddistinto sia la conduttrice che la cantante di Rossetto e cioccolato, la conversazione prende una piega inaspettata. Ornella Vanoni, infatti, si avvicina a Raffaella Carrà per chiederle se il suo fidanzato russa. Quest'ultima risponde con un secco "no", rigirando la domanda all'ospite, la quale ammette di non aver alcun fidanzato. La Carrà sembra voler cambiare argomento ma la Vanoni rincara la dose, accusando la donna di non preoccuparsi abbastanza della sua vita sentimentale. Ed è in questo momento che la cantante di Tanti auguri decide di approfondire la questione, finendo per rivolgere un appello al pubblico per riuscire a trovare un compagno alla sua amica che, tra le risate, specifica di volerne uno che non russi mentre dorme. Insomma, una scena che regala risate ma anche un pizzico di nostalgia, considerata la recente dipartita di Raffaella Carrà.

Ricordiamo che ieri, presso il Campidoglio di Roma, è stata aperta la camera ardente che ha permesso a centinaia di persone di dare un ultimo saluto ad una delle donne dello spettacolo più amata di sempre. Domani mattina, invece, si terranno i funerali presso l'Ara Coeli della capitale.