Raffaella Carrà, l'omaggio di Pedro Almodovar nel film Madres Paralelas (FOTO)

Pedro Almodovar ha inserito un omaggio a Raffaella Carrà nel suo nuovo film, Madres Paralelas. Si tratta di una scena in cui l'attrice Daniela Santiago posa con un caschetto biondo ed un vestito simile a quello indossato in passato dall'artista scomparsa il 5 luglio.

Poco più di un mese fa ci lasciava Raffaella Carrà. Tra le tante personalità dello spettacolo, del cinema e della musica nazionale ed internazionale che hanno espresso pubblicamente il proprio cordoglio per la scomparsa dell'artista italiana c'è stato anche Pedro Almodóvar. Il regista spagnolo, proprio nelle ore in cui è stata annunciata la morte della Carrà, si trovava a Cannes per il festival del cinema. "Sono affranto, ho perso un'amica che adoravo. Tutta la Spagna la adorava, anzi la adora. È davvero una grande perdita": con queste parole Almodovar ha salutato la sua amica.

Adesso, a distanza di quattro settimane, è stato rivelato che nel suo nuovo film, Madres paralelas, Pedro Almodovar ha inserito un omaggio proprio a Raffaella Carrà. In una scena, l'attrice Daniela Santiago indossa un vestito chiaro e aderente come quelli indossati in passato dall'artista italiana. Non poteva mancare, poi, l'iconico caschetto biondo che rende ancora più chiaro il riferimento alla cantante di Tanti auguri, amata tanto in Italia quanto in Spagna e in Sud America.

Madres Paralelas è il film che aprirà la 78esima Mostra del cinema di Venezia. Il cast del film comprende Penelope Cruz, Milena Smit e Aitana Sánchez-Gijón, che interpretano le tre madri della storia principale, e Israel Elejalde nei panni del personaggio maschile. A loro si aggiungono anche Julieta Serrano e Rossy de Palma. Come racconta la sinossi di Madres paralelas, due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe. L'uscita del film nelle sale italiane è prevista per il 28 ottobre 2021.