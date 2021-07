Raffaella Carrà, oggi i funerali in diretta: a che ora e dove seguirli in TV e in streaming

Saranno celebrati oggi a Roma i funerali di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni: ecco a che ora e dove seguirli in TV e in streaming.

I funerali di Raffaella Carrà saranno celebrati oggi, venerdì 9 luglio 2021, a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Scomparsa improvvisamente il 5 luglio all'età di 78 anni, la popolare conduttrice lottava da mesi con un carcinoma polmonare, tenuto nascosto anche a molti degli amici più cari.

A che ora

La cerimonia per l'ultimo saluto a Raffaella Carrà sarà celebrata a partire dalle ore 12:00 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. La diretta della RAI prenderà il via poco prima, alle 11:40.

Fino alle 11:00 sarà inoltre possibile visitare la camera ardente allestita in Campidoglio.

Il rito di saluto per la Carrà ha preso il via due giorni dopo la sua morte, mercoledì 7 luglio: organizzato dall'ex compagno Sergio Iapino, un corteo funebre ha accompagnato il feretro fino alla Sala Promoteca del Campidoglio, dove ad attendere c'era la sindaca Virginia Raggi.

Dove vederli

La RAI trasmetterà in TV su Rai1 la diretta, a cura del Tg1, dei funerali di Raffaella Carrà. L'ultimo saluto all'amatissima conduttrice andrà in onda a partire dalle ore 11:40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo. Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda dalle 12:00.

Sarà possibile seguire la diretta dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.