Raffaella Carrà sarà commemorata sulle monete da 2 euro

Raffaella Carrà sarà commemorata sulle monete da due euro che saranno coniate nel 2023: la notizia è stata rivelata da Fabio Canino. Il conduttore di Radio Capital, è stato ospite del Festival della TV a Dogliani dove ha presentato il libro RaffaBook.

I paesi della Comunità Europea, per precisione i paesi che hanno aderito alla cosiddetta Zona Euro, ogni anno possono coniare delle monete commemorative "Per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza". Fabio Canino, raggiunto da FQMagazine, ha confermato quanto già detto sul palco di Doglano, in Italia, dal prossimo anno, saranno coniate monete che ricordano uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Un omaggio che Raffaella Carrà merita, e che sarà completato il 18 giugno 2023 dallo show che Rai1 sta preparando affidandosi alla direzione artistica di Sergio Japino. La RAI ha dedicato a Raffaella Carrà anche gli studi in via Teulada che oggi portano il suo nome.

"Giusto che tributi di questo calibro ci siano. In generale, vorrei che gli omaggi ai nostri grandi personaggi venissero fatti quando sono in vita e se li possono godere come nel mio piccolo ho fatto io: il mio amore per Raffaella era vero, tanto che le dedicai un libro nel 2007 e poi uno spettacolo teatrale, Fiesta" ha aggiunto Canino al Magazine.

In passato monete commemorative di due euro sono state coniate per celebrare le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, per ringraziare i sacrifici delle professioni sanitarie durante l'emergenza. Nel 2020 l'Italia ha commemorato l'80º anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo scorso anno la moneta di due euro è stata dedicata al 170º anniversario della Polizia di Stato.