Raffaella Carrà, la casa di Roma è in vendita: 420 metri quadri a trattativa riservata

La casa di Roma dove ha vissuto Raffaella Carrà è stata messa in vendita: l'annuncio è apparso nelle scorse ore sul sito di una nota agenzia immobiliare. L'appartamento, di 420 metri quadri, è ubicato in un comprensorio di 15 palazzine di lusso, con tanto di parco, piscina e campi da tennis.

Raffaella Carrà ha vissuto a Via Nemea 21 fino al 5 luglio 2021, giorno in cui la regina della televisione italiana ci ha detto addio per sempre. Il comprensorio scelto dalla Carrà è lo stesso in cui ha abitato Gianni Boncompagni, come sappiamo i due sono stati compagni di vita per molti anni e amici per tutta la vita.

L'immobile è stato messo in vendita attraverso una nota agenzia immobiliare, ma la trattativa è riservata, infatti nell'annuncio non è indicato il prezzo di vendita. Il quartiere dove ha vissuto la mitica Raffaella Carrà è considerato la "Hollywood della Capitale" e si trova a Roma Nord, vicino alla Chiesa di Santa Chiara.

La Carrà e Boncompagni hanno vissuto in questo comprensorio che racchiude: 15 palazzine di lusso, un parco, una piscina ed alcuni campi da tennis. La portineria è attiva 24 ore su 24.

L'appartamento che fu di Raffaella "si sviluppa per tutto l'intero piano, con tre accessi indipendenti, su una metratura di 420 mq, più terrazzi e balconi", si legge sul sito della Remax. L'immobile ha una zona giorno "composta da un ampio salone di rappresentanza, il quale è arricchito da due grandi zone living dotate di tutti i confort, bagno ospiti con vasca, una cucina dotata di un altro bagno di servizio e di un ascensore interno, dal quale si accede ad un box adibito attualmente ad uso stireria e lavanderia".

Nella descrizione dell'immobiliare si legge che la zona notte "è costituita da una suite con grande cabina armadio e armadi a muro, bagno padronale con vasca idromassaggio e sauna. Proseguendo troviamo una sala trucco, tre camere matrimoniale e una stanza adibita a palestra e due bagni". E, se non bastasse: "di pertinenza della proprietà, ci sono tre locali cantina. Bellissime e pregiate le finiture degli interni.