Raffaella Carrà: Fremantle si assicura i diritti per realizzare un documentario sulla cantante

Oggi, Martedì 21 dicembre 2021, Fremantle ha annunciato di aver ottenuto in esclusiva l'opzione sui diritti internazionali per la realizzazione di un documentario su Raffaella Carrà che ripercorrerà la straordinaria vita della cantante, attrice e presentatrice italiana divenuta una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo.

Pronto, Raffaella? - un'immagine dello show condotto dalla Carrà

La carriera della Carrà ha attraversato sette decenni di straordinari successi: seguendo le orme di artiste come Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Virna Lisi, nel 1965 Raffaella firma un contratto cinematografico con la 20th Century Fox ed appare nel film Il colonnello Von Ryan al fianco di Frank Sinatra, Edward Mulhare e Trevor Howard.

Ma è con Canzonissima, il celebre varietà televisivo degli anni '70 condotto insieme a Corrado, che Raffaella Carrà diventa una vera e propria star della televisione italiana. In quegli anni la sua popolarità cresce in Spagna, in Europa e in America Latina grazie anche all'enorme successo dell'album Forte Forte Forte, pubblicato in 36 paesi nel mondo.

Raffaella Carrà in scena

La regina della televisione italiana ha sempre sfidato lo status quo, diventando un simbolo di innovazione e di rottura, dall'ombelico scoperto nella sigla di Canzonissima nella stagione 69/70 fino allo "scabroso" ballo del Tuca Tuca nel 1971 sempre sul palco di Canzonissima. Scelte artistiche considerate straordinariamente provocatorie nel contesto culturale e politico dell'epoca, che generarono polemiche e dibattito, ma che consacrarono di fatto la Carrà come protagonista indiscussa del percorso di determinazione dei diritti delle donne, in Italia e in Spagna.

Raffaella Carrà in compagnia di Sergio Japino in una foto degli anni '80

Il documentario di Fremantle racconterà la straordinaria storia di Raffaella Carrà, sottolineando ancora una volta l'impegno della casa di produzione nella realizzazione e distribuzione di documentari internazionali di alta qualità capaci di raccontare storie significative e culturalmente rilevanti.