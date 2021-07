Raffaella Carrà da David Letterman, l'intervista negli USA e quel paragone che a lei non piacque (VIDEO)

Raffaella Carrà nel 1986 fu ospite del Late Show di David Letterman e non apprezzò molto l'introduzione del leggendario presentatore statunitense.

Raffaella Carrà, un'icona internazionale oltre che una vera e propria leggenda italiana, fu ospite del Late Show di David Letterman nel 1986; il leggendario comico e talk show host statunitense presentò la regina della TV italiana paragonandola a Johnny Carson e Ed Sullivan: un introduzione che non piacque per niente a Raffaella.

Subito dopo aver fatto il suo ingresso in studio la Carrà chiese a Letterman di leggere di nuovo la sua introduzione ed in seguito disse: "Johnny Carson e Ed Sullivan sono due signori straordinari, sono lusingata, ma io sono una donna, mi piacerebbe di più essere paragonata a Ann-Margret o a Barbara Walters. Anche se, dopotutto, io sono solo Raffaella Carrà."

Letterman rispose alle parole di Barbara con una battuta: "Ann-Margret e Barbara Walters? Wow, sono due donne grandiose. Se sei veramente una combinazione di queste due signore allora dobbiamo subito fare una telefonata al laboratorio per farti clonare."

Raffaella Carrà concluse l'intervista annunciando una nuova stagione del suo show in america: "Tornerò a settembre e tu sarai la prima persona con cui parlerò della nuova stagione, che ne dici? Ti farebbe piacere?". In seguito la cantante si congratulò con Paul Shaffer, polistrumentista, spalla nonché storico conduttore musicale del David Letterman Show, per aver suonato splendidamente il brano di apertura.