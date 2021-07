Raffaella Carrà, la causa della morte: "stessa malattia di sua madre”

La scomparsa di Raffaella Carrà ha spiazzato tutti, sia gli amici che il pubblico, la causa della morte sarebbe dovuta ad un tumore ai polmoni, secondo voci non ufficiali. Un tumore che potrebbe essere dovuto anche a cause genetiche, come ha spiegato il prof. Giacomo Mangiaracina a Radio Cusano Campus.

Raffaella Carrà è uno dei tre giudici della prima edizione di The Voice of Italy

Raffaella Carrà è scomparsa questa settimana dopo una lunga malattia che l'artista italiana ha tenuto nascosta a tutti. La morte dell'artista ha colto tutti di sorpresa e solo nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni sulle cause del decesso.

Raffaella Carrà sarebbe morta per un tumore al polmone. Sergio Japino ha spiegato che la sua compagna ha deciso di non divulgare la notizia della sua malattia come "ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei".

Nella famiglia di Raffa il cancro ai polmoni aveva già fatto una vittima: Iris Dell'Utri, madre della Carrà morta a 63 anni per lo stesso tipo di carcinoma. "Si tratta di una predisposizione genetica alla malattia", come ha dichiarato a Leggo il dottor Giacomo Mangiaracina, medico chirurgo, docente di Salute pubblica all'Università La Sapienza, Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione.

Il professore, che ha fondato la Società Italiana di Tabaccologia di cui è Presidente, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus ha affermato "La mamma di Raffaella Carrà è morta a 63 anni proprio per un tumore al polmone, quindi si tratta innanzitutto di una questione genetica. E poi se una persona fuma il destino è quasi inevitabile".