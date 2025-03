Radiohead: annunciato un documentario sulla band, ecco quando arriverà su Netflix

Netflix si sta preparando a pubblicare un attesissimo documentario sui Radiohead, il cui debutto sarebbe previsto per il 2026.

Essendo uno dei gruppi rock più influenti e sperimentali degli ultimi decenni, l'ascesa alla fama della band britannica e il suo impatto sulla cultura musicale moderna rendono questo documentario un'uscita molto attesa dai fan di tutto il mondo.

Sebbene i dettagli sul progetto siano ancora riservati, è stato confermato che il film esplorerà la storia del gruppo, dagli esordi a Oxford all'evoluzione come una delle band più innovative della storia del rock. Con una carriera di oltre tre decenni, l'influenza dei Radiohead ha plasmato il panorama del rock alternativo, della musica elettronica e dei generi sperimentali.

I Radiohead raccontati con interviste e rari filmati di repertorio

I Radiohead alla fine degli anni '90

Secondo Netflix, il documentario conterrà rari filmati d'archivio, interviste ai membri della band e approfondimenti sulla realizzazione dei loro rivoluzionari album. La discografia, dall'esordio con "Pablo Honey" (1993) all'album più recente, "A Moon Shaped Pool" (2016), sarà senza dubbio al centro dell'attenzione, insieme ai successi iconici della band come "Creep", "Karma Police", "No Surprises" e "Everything In Its Right Place".

I Radiohead durante gli anni Duemila

Questo documentario di Netflix dovrebbe offrire uno sguardo completo sul percorso della band, catturando le esperienze personali e professionali che hanno plasmato la loro musica. I fan dei Radiohead saranno probabilmente entusiasti dell'opportunità di approfondire il processo creativo della band e il loro punto di vista sul panorama musicale in continua evoluzione.

L'influenza della band si è estesa ben oltre il proprio genere, con artisti di tutto il mondo che citano i Radiohead come una delle principali fonti di ispirazione. Che si tratti dell'uso innovativo della tecnologia, della sfida alle pressioni commerciali o della capacità di fondere i generi e creare musica senza tempo, l'eredità dei Radiohead continuerà a risuonare per le generazioni a venire.