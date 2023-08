Radio Zeta Future Hits Live 2023 dall'Arena di Verona stasera su TV 8: la scaletta e gli ospiti

Stasera su TV 8 va in onda Radio Zeta Future Hits Live 2023: il concerto trasmesso dall'Arena di Verona dedicato alla Generazione Zeta, la scaletta e gli ospiti

Stasera, mercoledì 30 agosto alle ore 20.45, la Generazione Zeta si riunisce all'Arena di Verona per ascoltare i suoi beniamini al Radio Zeta Future Hits Live 2023, il concerto organizzato da radio Zeta, emittente radiofonica del gruppo RTL. Alla conduzione dell'evento ci saranno Paola Di Benedetto, e Jody Cecchetto. Ecco la scaletta e come vederlo in televisione e streaming.

Scaletta del 30 agosto (In ordine alfabetico)

Aiello

Aka 7even

Alex W

Alfa

Angelina Mango

Ansiah

Ariete

Ava

Anna

Capo Plaza

Bresh

Chiamamifaro

Asteria

Coco Ft. Luchè

Geeno

Drillionaire

Fulminacci

Gazzelle

Geolier

gIANMARIA

Grenbaud

Guè

Irama & Rkomi

Jain

La Sad X Naska

Leo Gassmann

Lucio Corsi

Merk & Kremont

Mr.Rain con Sangiovanni

Olly

Rhove

Rosa Chemical

Tananai

Tedua

Tony Effe

Wax

Come seguire il concerto della Generazione Zeta in televisione...

Radio Zeta Future Hits Live 2023 sarà trasmesso in chiaro su TV8 e su in radiovisione su Radio Zeta, canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Il concerto andrà in onda anche su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e su Sky Uno

...E in streaming

L'evento musicale sarà trasmesso anche sulla piattaforma RTL 102.5 Play e su Now