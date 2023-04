Radio Silence, dopo il successo di Scream, realizzerà un film ispirato a uno dei mostri della Universal

Il collettivo di artisti conosciuto con il nome di Radio Silence si occuperà di un nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, ispirato ai Mostri della Universal Pictures.

Dopo il successo ottenuto con i nuovi film di Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett saranno impegnati alla regia.

Il thriller con al centro uno dei mostri della Universal è stato scritto da Stephen Shields, mentre Guy Busick si è occupato delle revisioni della sceneggiatura.

Nel team della produzione ci sarà Chad Villella, in collaborazione con William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt di Project X Entertainment.

Scream VI: l'arte della suspense in tre scene

Secondo quanto dichiara Deadline, Radio Silence aveva già preso in considerazione il film come possibile progetto da realizzare dopo il ritorno di Scream sugli schermi, ma il successo della pellicola ha portato Paramount a chiedere la produzione del capitolo successivo in tempi brevi.

Per ora non è stato svelato quale personaggio classico di proprietà dello studio sarà al centro della storia che offrirà un approccio originale alla mitologia horror.