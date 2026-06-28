Radio Italia Live 2026 a Palermo stasera: scaletta, orari e dove vederlo in TV

Stasera a Palermo va in scena Radio Italia Live 2026: concerto gratuito con grandi artisti italiani, orchestra dal vivo e diretta in chiaro, radio e tutte le piattaforme streaming ufficiali.

Torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate italiana: Radio Italia Live - Il Concerto 2026, in programma questa sera, domenica 28 giugno alle ore 20:40, al Foro Italico di Palermo. Dopo il successo della tappa di Milano, lo show gratuito itinerante dedicato alla musica italiana approda in Sicilia con una nuova serata all'insegna dei grandi live.

Cos'è Radio Italia Live - Il Concerto, chi lo organizza e la produzione

Si tratta del più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia solomusicaitaliana. Il format unisce alcuni tra i principali artisti della scena musicale italiana con un'orchestra dal vivo, offrendo un grande spettacolo aperto al pubblico e trasmesso in diretta televisiva, radiofonica e streaming.

L'evento nasce con l'obiettivo di portare la musica italiana in piazze simboliche del Paese, creando un concerto corale con produzione televisiva di alto livello e un forte coinvolgimento del pubblico.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Palermo. Il concerto vede sul palco la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori, che accompagna tutti gli artisti in versione live.

Cast e scaletta della serata

La conduzione e il racconto dell'evento sono affidati alle voci storiche dell'emittente, tra cui Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. L'anteprima e le introduzioni degli artisti sono affidate a Luca Ward, mentre la sigla dell'evento viene eseguita dal vivo da Saturnino. Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più popolari della musica italiana contemporanea:

Achille Lauro

Bambole di Pezza

Serena Brancale

Ernia

Fedez

Francesco Gabbani

Irama

Elettra Lamborghini

Marco Masini

Ermal Meta

Pinguini Tattici Nucleari

Sal Da Vinci

Samurai Jay (spazio Radio Italia Trend x Spotify)

Dove vedere il concerto in TV, radio e streaming

Il concerto sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20:40 su più piattaforme: in chiaro su TV8 e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW, su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV. Sarà inoltre disponibile in streaming video su radioitalia.it e sul canale YouTube ufficiale di Radio Italia, tramite le app ufficiali Radio Italia per iOS, Android e Huawei e sugli smart speaker Amazon Echo.