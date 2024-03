Rachel Sennott di Bottoms scriverà e reciterà in un nuovo pilot per HBO

Secondo quanto riportato da Deadline, HBO ha ordinato la produzione di un episodio pilota per una comedy ancora senza titolo scritto, interpretato e prodotto da Rachel Sennott, giovane attrice vista recentemente in Bottoms e Shiva Baby.

Nella comedy in questione un gruppo di amici codipendenti si riunisce, cercando di capire come il tempo trascorso lontano, l'ambizione e le nuove relazioni li abbiano cambiati.

Sennott, che è produttrice esecutiva insieme a Emma Barrie e Aida Rodgers, sta cercando di seguire le orme di Lena Dunham (Girls) e Issa Rae (Insecure), altre due creatrici/performer di comedy femminili, i cui progetti pilota su ventenni che affrontano la vita e le relazioni sono diventati serie di successo della HBO.

Alunna della Tisch School of the Arts nel 2017, la Sennott ha avuto un inizio molto positivo quando il film studentesco di cui è stata protagonista, Shiva Baby, è stato adattato in un lungometraggio con lei che ha ripreso il suo ruolo di protagonista e ne è stata produttrice esecutiva. Questo ha portato a ruoli di primo piano nella commedia horror Bodies Bodies Bodies e nella commedia adolescenziale Bottoms, che la Sennott ha anche co-scritto e prodotto.

La Sennott era già nel radar della HBO fin dall'inizio della sua carriera. Il suo primo ruolo televisivo è stato in un episodio della dramedy High Maintenance e, recentemente, ha recitato in The Idol.

Prossimamente la vedremo nei panni di Rosie Shuster nel film SNL 1975 e al fianco di Nicole Kidman nel thriller Holland, Michigan.