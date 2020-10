Rachel Bloom sceneggiatrice di un film sul tour mondiale degli *NSYNC

Rachel Bloom sarà autrice di un film con protagonisti due superfan del gruppo NSYNC, progetto che verrà prodotto per Sony Pictures.

La co-creatrice della serie Crazy Ex-Girlfriend svilupperà un'idea di Lance Bass, membro della band, nata ispirandosi a fatti realmente accaduti.

Una scena di Crazy Ex-Girlfriend

Al centro del progetto ci saranno le amiche Meredith Sandberg e Winter Byngton, due grandissime fan del gruppo che hanno trascorso l'estate seguendo gli *NSYCN nelle tappe del loro ultimo tour mondiale.

Rachel Bloom ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel lavorare su questo musical in stile road trip che esplorerà la natura della nostalgia dell'inizio degli anni 2000 e se il passato fosse, in realtà, davvero migliore. Inoltre potrò lavorare con Lance Bass!".

Il cantante collaborerà alla realizzazione del progetto in veste di produttore in collaborazione con TriStar Pictures.

Nelle prossime settimane Rachel Bloom sarà impegnata nella promozione del suo primo libro, intitolato I Want To Be Where The Normal People Are, dopo aver concluso la sua esperienza con la serie Crazy Ex-Girlfriend, che le ha permesso anche di conquistare premi prestigiosi come un Golden Globe.