Racconto di una notte su Canale 5: le anticipazioni di domenica 30 agosto

Anche nell'ultima domenica d'agosto l'ammiraglia Mediaset non fa mancare al suo pubblico le nuove avvenure di Racconto di una notte. La dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun torna infatti stasera su Canale 5 intorno alle 22:00, tra tensioni familiari, rivelazioni inattese e nuovi progetti di vendetta.

Tutte le anticipazioni del 30 agosto

La famiglia si riunisce per festeggiare la promozione di Mahir, ma la comparsa di Kursat finisce per spezzare rapidamente l'atmosfera di festa. Nel frattempo, Asaf prepara una sorpresa per il nipote: tutta la famiglia partirà per due giorni in un hotel di lusso dotato di spa e piscine termali.

Canfeza non sembra però particolarmente felice dell'idea di trascorrere del tempo con i parenti del marito. Per decidere il da farsi, propone a Mahir una sfida a colpi di moneta: chi vincerà potrà scegliere se partire con la famiglia e avrà inoltre il diritto di impartire ordini all'altro per 24 ore. A vincere è Mahir, così la coppia parte insieme agli altri. Una volta arrivati, però, i due riescono comunque a trovare alcuni momenti di intimità lontano dal resto della famiglia.

Sul fronte sentimentale, Gulizar decide di mettere fine alla relazione con Kursat attraverso un messaggio. L'uomo, nonostante gli avvertimenti ricevuti dalla madre, non sembra intenzionato a rinunciare alla donna e vuole incontrarla.

Le tensioni nella famiglia Yilmaz aumentano anche a causa della situazione di Canfeza. Sempre più insofferente alla convivenza nella villa, la donna propone a Mahir di cercare una casa per vivere finalmente da soli.

Intanto Ferman deve fare i conti con una confessione difficile da accettare: Efsane gli ha rivelato di aver perso la loro bambina. Kursat, invece, invita Gulizar a cena e le fa una proposta destinata a cambiare il loro rapporto: le chiede di sposarlo. L'arrivo improvviso della famiglia Yilmaz al ristorante, però, fa precipitare la situazione.

Nel frattempo Salih consegna a Sare i documenti ricevuti dall'orfanotrofio. La scoperta è sconvolgente: la donna viene a sapere di avere un fratello maggiore dal quale è stata separata quando era ancora bambina.

Una nuova minaccia emerge poi quando Selim si presenta a casa di Ezra. L'uomo rivela di essere il figlio di Rasit, nato da una relazione segreta avuta dal marito di Ezra. Selim ha un obiettivo preciso: vendicarsi e far pagare a Mahir e Kursat la morte di suo padre.

Dopo quanto accaduto al ristorante, la famiglia Yilmaz è sconvolta. Quando Gulizar comunica di voler sposare Kursat, Afet, sostenuta da Asaf, decide di cacciarla dalla villa. Non avendo un altro posto dove andare, Gulizar si fa accompagnare da Ferman a casa di Kursat, ma lui in quel momento non è presente. Anche Ezra reagisce con incredulità quando viene informata delle nozze ormai imminenti.

Per Mahir arriva invece una scoperta decisiva. Sul suo computer trova il file del video di Capodanno e scopre la verità sull'incidente di Canfeza: è stata Afet a spingerla dalla terrazza. Furioso, Mahir affronta la nonna e annuncia di voler lasciare subito la villa. A convincerlo a non farlo immediatamente è Canfeza, che gli racconta tutti i segreti della famiglia. Mahir decide così di rimandare il trasloco al giorno successivo.

La situazione precipita però con la caccia a Selim. Mahir prende parte a un'operazione per catturarlo: l'uomo vive ormai nascosto nei boschi, conducendo un'esistenza da nomade. Grazie a una soffiata, la squadra d'assalto riesce infine a individuarne il nascondiglio e a stanarlo.