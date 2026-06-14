Racconto di una notte stasera in TV, anticipazioni del 14 giugno: Canfeza smaschera Ferman ed Efsane

Se su Rai 1 ci sono i Mondiali di calcio, Canale 5 si "consola" con le soap turche. Come ormai ogni domenica, infatti, anche stasera, sulla rete ammiraglia Mediaset, torna Racconto di una notte con la nuova puntata serale (che si aggiunge agli episodi in onda tutti i giorni).

Negli appuntamenti precedenti il pubblico ha visto come Mahir sia deciso a resistere ai tentativi di Canfeza, ormai sua moglie, di riavvicinarsi: cederà solo quando lei avrà dimostrato di amarlo veramente.

Nel frattempo prosegue la collaborazione tra Kursat e le forze dell'ordine per incastrare Rasit e smantellare la rete di criminalità organizzata, ma Mahir dovrà fare molta attenzione d'ora in poi.

Le anticipazioni complete di domenica 14 giugno

Mentre Selim è determinato a eliminare Mahir una volta per tutte, quest'ultimo prepara una contromossa che potrebbe coglierlo completamente alla sprovvista. Intanto Kürşat decide di lasciarsi il passato alle spalle e rivela a Ezra di aver scelto di collaborare con la giustizia, consegnando a Mahir documenti compromettenti contro il comandante Raşit.

Alla villa degli Yilmaz, il rapporto tra Mahir e Canfeza continua a deteriorarsi. Ferita e delusa, la giovane gli fa capire di essere pronta a prendere le distanze da lui. Poco dopo, sorprende Ferman nella stanza di Süreyya insieme alla sua amante Efsane, facendo emergere una verità destinata a sconvolgere l'intera famiglia.

Nel frattempo, Asaf scopre che sua figlia e suo genero sono spariti dopo essere stati coinvolti in una grave frode a Smirne. La situazione si complica ulteriormente quando Canfeza rende pubblica la relazione segreta di Ferman, costringendolo a confessare non solo il tradimento, ma anche la gravidanza di Efsane. Nonostante lo shock, Mahir promette allo zio il proprio sostegno.

Sare, intanto, percepisce che qualcosa non va tra Mahir e Canfeza. Decisa a capire cosa stia accadendo, si confronta con Salih, che finisce per ammettere che Mahir sta mettendo alla prova la moglie. Per cercare di riavvicinare la coppia, Sare e Salih organizzano un piano: convincerli a trascorrere una notte in campeggio lontano da tutti. Per rendere credibile la proposta, Salih racconta a Mahir di essere interessato a Sare e di aver bisogno della presenza di Canfeza per favorire un incontro.

Nel frattempo, Ceylan, nipote di Asaf, arriva in città con l'intenzione di chiedere aiuto al nonno. Prima di raggiungere la villa, però, viene derubata da un malvivente in motocicletta. Nel tentativo di recuperare ciò che le è stato sottratto, la ragazza si lancia all'inseguimento ma viene travolta da un'automobile.

Efsane convince Sevde a farsi leggere i fondi del caffè, nascondendo però secondi fini. Ferman cerca risposte consultando una dottoressa, turbato dal fatto che una donna aspetti un figlio da lui nonostante la sua presunta sterilità. Afet, invece, riporta alla mente di Süreyya alcuni ricordi dolorosi, provocandole una forte crisi emotiva.

Selim riesce infine a rintracciare Ceylan e la obbliga a un faccia a faccia. Canfeza, sempre più convinta che il suo rapporto con Mahir sia ormai compromesso, parte comunque per il campeggio organizzato da Sare e Salih. Una volta nel bosco, però, gli eventi prendono una piega del tutto inattesa e Mahir e Canfeza si trovano costretti ad affrontare apertamente i loro sentimenti e i conflitti che li dividono.