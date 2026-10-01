Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 1° ottobre: Mahir indaga sul padre, Ferman teme per Sevde

Mahir e Canfeza affrontano una nuova crisi, mentre la ricerca di Sevde e le rivelazioni sul passato di Rasit portano nuovi conflitti all'interno della famiglia.

Racconto di una notte torna stasera su Canale 5 in prima serata, alla sua seconda settimana nello slot, ancora insolito, del giovedì sera, dopo essere stato un imperdibile appuntamento domenicale per tutta l'estate.

La soap turca entra in una fase particolarmente delicata per diverse coppie e famiglie. Mahir e Canfeza continuano ad allontanarsi, mentre una scoperta legata al passato di Rasit apre nuovi interrogativi. Anche Ferman è al centro di una serie di eventi drammatici, soprattutto dopo la scomparsa di Sevde, mentre Kursat e Gulizar vedono nuovamente il loro rapporto messo alla prova.

Racconto di una notte: cosa succederà nella puntata del 1° ottobre

La puntata sarà caratterizzata da nuove rivelazioni, tensioni familiari e rapporti sentimentali sempre più complicati. Mahir si troverà davanti a una scoperta importante nella cassetta di sicurezza del padre, mentre Canfeza dovrà gestire anche l'interesse di Ozan. Sul fronte di Ferman, invece, la situazione precipiterà dopo la notizia della morte di Sevde.

Mahir e Canfeza, una crisi sempre più profonda

Tra Mahir e Canfeza scoppia l'ennesima discussione. L'uomo rimprovera alla moglie di preoccuparsi maggiormente dei problemi del padre che di quelli della loro coppia. A pesare sul loro rapporto è anche una questione familiare: Mahir scopre infatti che Canfeza non intende accogliere la suocera in casa e rimane profondamente ferito dalla sua posizione.

La situazione si complica ulteriormente quando Ozan propone a Canfeza di lavorare con lui. La presenza del ragazzo accanto alla moglie alimenta la tensione: al rientro a casa, Mahir trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e lo caccia. Subito dopo, tra i due coniugi nasce un nuovo e acceso confronto. Nonostante la distanza, Canfeza prova a ricucire il rapporto dopo due giorni senza avere notizie del marito e riesce a convincerlo a tornare a casa.

Nel frattempo Mahir porta avanti le sue indagini sul passato del padre. Dopo aver dovuto rimandare l'apertura della cassetta di sicurezza perché custodita in un'altra sede, finalmente riesce ad accedervi. Al suo interno trova del denaro e una lettera piena di enigmi. La scoperta non è l'unica novità: Mahir viene infatti a sapere che Rasit aveva una figlia, Gokce.

La tragica sorte di Sevde sconvolge Ferman e Asaf

Anche la famiglia di Ferman viene travolta da una serie di avvenimenti drammatici. Ferman comunica ad Asaf che Sevde è scomparsa e cerca inizialmente di tranquillizzarlo, ipotizzando che la donna possa essersi allontanata dopo che lui le aveva chiesto il divorzio. Asaf, però, reagisce con rabbia alla notizia. Poco dopo arriva la conferma più dolorosa: Sevde è morta e la famiglia sprofonda nello sconforto.

Prima della tragedia, Ferman aveva deciso di chiedere la mano di Efsane. Con l'appoggio di Surreya si presenta per avanzare la proposta, ma Ezra lo respinge perché il divorzio non è ancora stato ufficializzato. Ezra, inoltre, contatta Asaf e gli chiede di tenere sotto controllo il figlio. Quando Asaf scopre che Ferman ha intenzione di sposare Efsane, reagisce furiosamente e riversa la propria rabbia proprio su di lui.

Durante il funerale di Sevde, il dolore porta Ferman a perdere il controllo. L'uomo minaccia di spararsi utilizzando la pistola di Mahir, ma quest'ultimo riesce a intervenire e a fermarlo prima che possa compiere un gesto estremo.

Nel frattempo, la morte di Sevde riaccende anche altre tensioni. Gulizar è profondamente addolorata e Kursat cerca di starle vicino. L'uomo, dopo essere sparito per un'intera notte, si era presentato a casa della figlia per chiarire la situazione con Gulizar e i due avevano deciso di sposarsi quella stessa sera. Il progetto, però, viene sconvolto da un messaggio di Handan: la donna rivela a Gulizar che la sera precedente Kursat era con lei.

La situazione tra Kursat e Gulizar peggiora ulteriormente quando Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza. Kursat non era a conoscenza di questa verità e la rivelazione crea una frattura con Gulizar, che era presente al momento dei fatti.

Infine, Handan consegna a Ezra un anello di famiglia che anni prima aveva ricevuto proprio da Kursat. Ozan, invece, organizza un evento per la sua azienda e invita Kursat a partecipare, chiedendogli però di presentarsi senza Gulizar per evitare nuovi contrasti con sua madre.